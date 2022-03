Weissenbacher-Doppelpack bringt 2:1-Sieg gegen Feldkirchen bei Mattighofen

Details Montag, 28. März 2022 19:10

Zwei Tore von Patrick Weissenbacher beim 2:1 gegen Union Feldkirchen bei Mattighofen halten die Aufstiegschancen von Union Schwand lebendig.

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften. Nach Wiederanpfiff zur zweiten Spielhälfte brach Nikola Tepic dann für seine Union Feldkirchen bei Mattighofen den Bann und markierte in der 61. Minute die Führung. Doch nur drei Minuten später kam die Antwort der Gastgeber: Eine starke Leistung zeigte Patrick Weissenbacher, der sich mit einem Doppelpack für Schwand beim Trainer empfahl (64./73.). Kurz vor Schluss sah Peter Hangöbl für ein Foulspiel noch die Gelb-Rote Karte. Als der Unparteiische Admir Casurovic die Begegnung beim Stand von 2:1 abpfiff, hatten die Gastgeber aus Schwand die drei Zähler unter Dach und Fach.

Schwand mit Aufstiegschancen

Das Konto der Union Schwand zählt mittlerweile 30 Punkte. Damit steht man kurz vor Saisonende auf einem starken zweiten Platz. Mit nur 16 Gegentoren hat die Union Schwand die beste Defensive der 2. Klasse Süd-West. Union Schwand sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 9 summiert. In der Bilanz kommen noch drei Unentschieden und zwei Niederlagen dazu. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der die Union Schwand ungeschlagen ist.

Die Defizite in der Verteidigung sind bei der Union Feldkirchen bei Mattighofen klar erkennbar, sodass bereits 42 Gegentreffer hingenommen werden mussten. Trotz der Niederlage belegt man weiterhin den zwölften Tabellenplatz. Nun musste sich die Union Feldkirchen bei Mattighofen schon 9-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und drei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Der Negativtrend hält an, mittlerweile kassierte die Gäste schon die dritte Pleite am Stück.

Am nächsten Sonntag reist Union Schwand zum SV LITZ Mauerkirchen, zeitgleich empfängt die Union Feldkirchen bei Mattighofen den SV Pfaffstätt.

2. Klasse Süd-West: Union Schwand – Union Feldkirchen bei Mattighofen, 2:1 (0:0)

73 Patrick Weissenbacher 2:1

64 Patrick Weissenbacher 1:1

61 Nikola Tepic 0:1