Geretsberg verliert nach fünf Spielen wieder - 0:2 gegen Pischelsdorf

Details Montag, 28. März 2022 19:11

Patrick Felber und Philip Aigner trafen beim 2:0-Auwärtssieg von FC Gurtner Pischelsdorf bei Union Raiffeisen Geretsberg vor 200 Zuschauern.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die Union Raiffeisen Geretsberg und FC Gurtner Pischelsdorf ohne Torerfolg in die Kabinen. Nach Wiederanpfiff zur zweiten Halbzeit brachte Patrick Felber den Ball zum 1:0 zugunsten des FC Gurtner Pischelsdorf über die Linie (46.). Philip Aigner war es einige Minuten später, der in der 65. Minute das Spielgerät per Freistoß im Gehäuse von Union Raiffeisen Geretsberg unterbrachte. Nach Abpfiff durch Schiesdrichter Thomas Kugler behielten die Gäste aus Pischelsdorf gegen die Heimmannschaft die Oberhand.

Pischelsdorf verbessert sich in der Tabelle

Nach diesem Spielergebnis sieht es für beide Teams wie folgend aus:



Union Raiffeisen Geretsberg steht aktuell mit einem 23:26-Torverhältnis und 20 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz, bei sechs Siegen, zwei Unentschieden und fünf Niederlagen.

FC Gurtner Pischelsdorf hingegen stieg nach diesem Sieg um einen Platz in der Tabelle auf und befindet sich momentan mit 26 Punkten auf dem vierten Rang, Torverhältnis 46:32, bei acht Siegen, zwei Unentschieden und vier Niederlagen.

Am Sonntag muss die Union Raiffeisen Geretsberg bei der TSU Jeging ran, zeitgleich wird der FC Gurtner Pischelsdorf von den SPG Friedburg/Pöndorf Juniors in Empfang genommen.

2. Klasse Süd-West: Union Raiffeisen Geretsberg – FC Gurtner Pischelsdorf, 0:2 (0:0)

65 Philip Aigner 0:2

46 Patrick Felber 0:1