7 Tore im "Kracher" der Runde! FC Pischelsdorf zieht bislang makellosem Tabellenführer "weiße Weste" aus

Details Sonntag, 30. Oktober 2022 18:25

Am Sonntagnachmittag empfing der FC Gurtner Pischelsdorf den USV St. Pantaleon zum "Kracher" der zwölften Runde der 2. Klasse Süd-West. Im Duell zwischen dem Zweitplatzierten und dem Tabellenführer trafen die einzigen beiden noch ungeschlagenen Teams der Liga aufeinander, demnach ging es im Hendlparkstadion um "big points". Nach dem Schlusspfiff von Schiedsrichter Knoglinger war war nur doch die Pischelsdorfer Weste weiß. Die Mannen von Trainer Wolfgang Felber behielten in einem packenden Match mit 4:3 knapp die Oberhand und sind nach dem vierten "Dreier" in Serie im Titelrennen weiterhin mittendrin und voll dabei. Für die Gäste hingegen ging eine sensationelle Serie zu Ende. Nach elf Siegen in den elf bisherigen Spielen konnte "Pontigon" erstmals seit dem Abstieg den Platz nicht als Sieger verlassen. Somit wird der Kampf um die Herbst-Krone erst am letzten Spieltag entschieden.

FC-Trainer-Sohn vergibt Elfmeter - Abdulahovic bringt Gäste in Front

Rund 500 Besucher bekamen das erwartete Spitzenspiel zu sehen, das sofort Fahrt aufnahm und schon in der Anfangsphase alles zu bieten hatte. Nachdem Richard Steinwender im USV-Strafraum nur regelwidrig gestoppt werden konnte, fand Patrick Felber, Sohn des Trainers, beim fälligen Elfmeter in Gästegoalie Christoph Lobentanz seinen Meister. Kurz danach, der nächste Schock für die Hausherren, als Haris Abdulahovic nach einer Flanke und einer Kopfballverlängerung auf 0:1 stellte. Doch der FC ließ sich davon nicht beirren, krempelte die Ärmel hoch, drehte das Spiel und lag nach einer halben Stunde mit 3:1 voran.

Hausherren drehen Spiel

Die Pischelsdorfer wussten den eigenen, kleinen Platz perfekt zu nutzen und schlugen jeweils nach Einwürfen zu. Nachdem Florian Spreitzer der Ausgleich gelungen war, erzielte Steinwender den Führungstreffer. Schließlich merzte Felber seinen Fehlschuss vom Punkt aus und stellte für die Heimischen die Weichen auf Sieg. Danach hatte der seit bereits 24. Oktober 2021 ungeschlagene FC das Geschehen im Griff und brachte die komfortable Führung in die Pause.

Tabellenführer gleicht aus

Zwei Minuten nach Wiederbeginn war "Pontigon" zurück im Spiel. Nach einem hohen Ball war die Pischelsdorfer Abwehr im Tiefschlaf, Elias Wagner wusste dies zu nutzen und stellte auf 3:2. Nach dem Anschlusstreffer machte die Gästeelf von Coach Damir Borozni, der sich kurz vor der Pause selbst eingewechselt hatte, ordentlich Dampf und drängte auf den Ausgleich. Nach einer Stunde belohnte sich der Tabellenführer für seine Bemühungen. Nach einem schnell ausgeführten Freistoß konnte FC-Keeper Bojan Bojic den Ball nur kurz abwehren, Mario Bergmüller stand goldrichtig und erzielte per Abstauber seinen 17. Saisontreffer.

Entscheidung in Minute 84

Danach stand das Spiel auf Messers Schneide - es ging munter hin und her, war in dieser Phase jeder Ausgang möglich. In Minute 84 stand Spreitzer wieder im Mittelpunkt. Das 23-jährige Pischelsdorfer Eigengewächs hatte den Torreigen eröffnet und setzte auch den Schlusspunkt. Steinwender tankte sich auf der rechten Seite durch und schlug eine Flanke, Spreitzer zog direkt ab und stellte auf 4:3. Der USV gab sich noch nicht geschlagen und hatte zwei Mal die Chance auf den erneuten Ausgleich, nach zwei gefährlichen Schüssen strich der Ball aber jeweils über den FC-Kasten. Kurz danach war Schluss und der hauchdünne Pischelsdorfer Sieg amtlich.

Bernhard Birgmann, Sektionsletier FC Pischelsdorf:

"Das Top-Spiel ist den hohen Erwartungen gerecht geworden. Unser Sieg war nicht unverdient, aufgrund der starken Leistung der Gäste in der zweiten Halbzeit wäre aber auch ein Unentschieden gerecht gewesen. Aber heute hat einmal mehr der Heimvorteil den Ausschlag gegeben. Wir freuen uns über den Sieg gegen den Tabellenführer und auch darüber, dass wir seit nunmehr bereits einem Jahr ungeschlagen sind. Wenn es uns auch im letzten Spiel, in Tarsdorf, gelingt, die weiße Weste zu behaupten, wären wir im gesamten Kalenderjahr 2022 ohne Niederlage".