SV Pfaffstätt feiert in Derby dritten Sieg in Folge

Details Samstag, 22. Oktober 2022 09:30

Zum Auftakt der elften Runde der 2. Klasse Süd-West stand die Begegnung zwischen dem SV Schalchen 1b und dem SV Pfaffstätt auf dem Programm. Im Duell zwischen dem Sechstplatzierten und dem Tabellensiebenten trafen zwei punktegleiche Nachbarn aus dem Mittelfeld der Tabelle aufeinander. Zudem kreuzten in diesem Derby zwei aktuell formstarke Mannschaften die Klingen. Am Freitagabend konnte nur die Gästeelf von Trainer Franz Rudinger ihren Erfolgslauf fortsetzen, behielt mit 4:2 die Oberhand und feierte den dritten Sieg in Serie. Das zweite Team des Landesligisten hingegen stand nach drei Siegen am Stück mit leeren Händen da.

Elfmeter bringt starke Hausherren in Führung

Vor rund 200 Besuchern übernahmen die Hausherren sofort das Kommando und waren in der Anfangsphase das klar bessere Team. Die erste dicke Chance in der HAI Arena fanden jedoch die Pfaffstätter vor, nachdem Slobodan Gusa an 1b-Schlussmann Ivan Avramovic schon vorbei war, konnte ein Schalchener Verteidiger eine brenzlige Situation aber im letzten Moment bereinigen. In Minute 17 schlug die Heimelf von Coach Cornel Nadaban aus ihrer Überlegenheit Kapital. Pfaffstätts Matthias Ibertsberger beging im eigenen Strafraum ein Foul und Michael Aigner verwandelte den fälligen Elfmeter. Das Gegnetor war für die Rudinger-Elf der Weckruf, die Gäste fanden nun besser ins Spiel und erarbeteten sich fortan ein klares Übergewicht.

Pfaffstätter Doppelschlag

Nach 35 Minuten drehten die Pfaffstätter das Match mit einem Doppelschlag. Zunächst setzte sich Daniel Adlhart im Zweikampf energisch durch, ehe Gusa auf 1:1 stellte. 180 Sekunden später führten die Schalchener einen Freistoß aus, in der Folge eroberte Gusa jedoch den Ball und setzte Daniel Schwab in Szene, der 27-jährige, der seit letzten Winter das Pfaffstätter Trikot trägt, sah, dass Schalchens Keeper zu weit vor seinem Kasten stand und setzte das Leder aus rund 40 Metern zum 1:2-Pausenstand in die Maschen.

Schwab und Gusa schnüren Doppelpack

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Schmolz hatten die Gäste das Geschehen unter Kontrolle. Nachdem Simon Ibertsberger bei einer klaren Chance den Ball neben das Schalchener Gehäuse gesetzt hatte, erzwang die Rudinger-Elf nach einer Stunde die Vorentscheidung. Nach einem Doppelpass mit Kapitän Simon Bendlinger sorgte abermals Schwab mit einem Schlenzer ins lange Eck für klare Verhältnisse. Am Beginn der Schlussviertelstunde machten die Pfaffstätter den Deckel drauf, als Bendlinger auf der linken Seite einen feinen Pass schlug und Gusa mit einem Lupfer ins lange Eck erfolgreich war. In Minute 88 durften sich die Heimischen über ihren zweiten Treffer an diesem Abend freuen - nach einer Ecke konnten die Gäste den Ball nicht entschiedend klären, Filip Avramovic tanzte einen Gegenspieler aus, zog aus knapp 25 Metern ab und knallte die Kugel in den Winkel. In der Nachspielzeit hätte Pfaffstätts Kapitän seine Leistung beinahe mit eine Tor gekrönt, Bendlinger traf aus spitzem Winkel aber nur die Latte.

Christian Launer, Sportlicher Leiter SV Pfaffstätt:

"Nach anfänglichen Problemen konnten wir uns erheblich steigern und letztendlich einen verdienten Sieg feiern. Mit diesem ungemein wichtigen Dreier konnten wir unseren Aufwärtstrend fortsetzen und zudem Anschluss ans Vorderfeld der Tabelle finden. Jetzt geht es aber darum, nachzulegen und wollen in den beiden restlichen Hinrundenspielen, gegen Friedburg Juniors und Uttendorf, etliche Punkte einfahren".