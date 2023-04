Schützenfest in der FKF-Arena! Union Schwand feiert 9:3-Kantersieg

Details Montag, 17. April 2023 11:59

In der 18. Runde der 2. Klasse Süd-West empfing die Union Feldkirchen/Mattighofen die Union Schwand zum Duell zwischen dem Vorletzten der Tabelle und dem Sechstplatzierten. Der Nachzügler weiß im neuen Fußballjahr durchaus zu gefallen, konnte Mauerkirchen besiegen und auch Aufstiegsaspirant Geretsberg in die Knie zwingen. Die Mannen von Trainer Jonel Tasevski wollten am Sonntagnachmittag eine weitere Duftmarke setzen, liefen den favorisierten Gästen jedoch ins offene Messer. Acht Tage nach einer 0:2-Heimpleite gegen St. Radegund präsentierte sich die Ebner-Elf in der FKF-Arena von ihrer besten Seite, feierte ein fulminantes 9:3-Schützenfest und fuhr im vierten Rückrundenspiel den dritten "Dreier" ein.

Ebner-Elf macht Sack schon vor der Pause zu

Die Hausherren gingen hochmotiviert ins Match und wollten nach einer knappen 0:1-Niederlage im Hinspiel den Spieß umdrehen. Die Tasevski-Elf stand extrem hoch und geriet schon in der ersten Halbzeit böse unter die Räder. Nach einer Viertelstunde eröffnete die Gästeelf von Coach Johann Ebner den Torreigen, als Markus Eisenführer nach einer Ecke den Ball an die Latte köpfte und Dennis Kreuzeder den Abpraller im zweiten Versuch verwertete. In Minute 28 musste Feldkirchen-Schlussmann Derian Stancu abermals hinter sich greifen - nach einem weiten Ball über die heimische Abwehr lief Peter Hangöbl mutterseelenalleine auf das Tor zu und gab dem 32-jährigen Keeper aus Rumänien das Nachsehen. Auch in der Folge waren die Hausherren überfordert und bereits zur Pause geschlagen. Nach einem weiteren Kreuzeder-Treffer sowie Toren von Johannes Prielhofer und Michael Hochradl ging es mit 0:5 in die Kabinen.

Sieben Tore in Halbzeit zwei - Kreuzeder schnürt Viererpack

Die Messe war gelesen, der Torhunger der Gäste aber noch nicht gestillt. Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Angleiter, der keinen einzigen Spieler verwarnen musste, machte die Ebner-Elf das halbe Dutzend voll, als Prielhofer den Ball eroberte und nach einem Doppelpass mit Kreuzeder auf 0:6 stellte. 120 Sekunden später traf Kreuzeder zum dritten Mal an diesem Nachmittag ins Schwarze. Auch beim Stand von 0:7 steckten die Heimischen die Köpfe nicht in den Sand und fanden im zweiten Durchgang zusehends besser ins Spiel, wenngleich die Kicker aus Schwand den Fuß vom Gas nahmen. Nach 55 Minuten durften sich die heimischen Fans über den ersten Treffer ihrer Mannschaft freuen, als Lukas Aichner einen Freistoß ausführte und das Leder aus 20 Metern mit einem strammen Schuss unter die Latte knallte. Am Beginn der Schlussviertelstunde durfte sich auch der eingewechselte Florian Egger als Torschütze feiern lassen. Doch im Gegenzug stand Kreuzeder erneut im Mittelpunkt, schnürte der 33-jährige Routinier einen Viererpack. Nachdem Feldkirchens Brasilianer, Tiago Faria, Ergebnis-Korrektur betreiben konnte, setzte Peter Hangöbl in Minute 88 den Schlusspunkt, besiegelte das 23-jährige Eigengewächs der Union Schwand das 9:3-Schützenfest der Gäste.

Johann Ebner, Trainer Union Schwand:

"Wir waren erstmals seit längerer Zeit wieder komplett, zudem hat uns die Spielweise der Hausherren in die Karten gespielt und konnten einen auch in dieser Höhe verdienten Sieg feiern. Hätten wir im zweiten Durchgang nicht den Fuß vom Gas genommen, wäre das Ergebnis möglicherweise noch klarer ausgefallen. Auch am letzten Wochenende hatten wir zahlreiche Chancen, konnten diese gegen St. Radegund aber nicht nutzen. Wir freuen uns über den dritten Sieg im Frühjahr. Auch wenn in den kommenden Wochen viele starke Teams unsere Gegner sind, wollen wir uns weiterhin gut präsentieren - vielleicht ist sogar der Sprung auf den dritten Platz möglich".

