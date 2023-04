15. Elfmeter in Serie verwandelt! Neuerwerbung schießt UFC Ostermiething Juniors zu sechstem Heimsieg

Details Samstag, 22. April 2023 11:09

In der 2. Klasse Süd-West kam es zum Auftakt des 19. Spieltages in der Begegnung zwischen dem UFC Stampfl-Bau Ostermiething Juniors und der Union Raiffeisen Geretsberg zum Kräftemessen zweier Nachbarn aus dem oberen Drittel der Tabelle. Nach einem hauchdünnen 4:3-Heimerfolg im Hinspiel wollten die Geretsberger auch in der Fremde einen "Dreier" einfahren, der Tabellendritte zog jedoch mit 1:2 den Kürzeren und geriet mit der dritten Pleite im Frühjahr im Kampf um den Relegationsplatz möglicherweise entscheidend ins Hintertreffen. Die seit 8. Oktober 2022 ungeschlagene zweite Mannschaft des OÖ-Ligisten hingegen feierte am Freitagabend den sechsten Heimsieg, setzte ihren tollen Lauf fort und fuhr in den letzten neun Spielen den siebenten "Dreier" ein.

Mrkonjic bringt Juniors in Front

Die Gäste verzeichneten in der Stampfl-Bau Arena den besseren Start und erarbeiteten sich ein Übergewicht, agierten aber nicht wirklich zwingend. Nach einer schwachen Anfangsphase fanden die formstarken Juniors zusehends besser ins Spiel, konnten die eine oder andere Möglichkeit aber nicht nutzen. Als es bereits nach einem torlosen ersten Durchgang aussah, schlugen die Hausherren kurz vor der Pause zu. Nach einem weiten Ball von Innenverteidiger Dominik Teufl und eine Kopfballverlängerung von Adrian Mayer, Neuerwerbung aus Tarsdorf, schob Edin Mrkonjic das Leder zum 1:0-Halbzeitstand ein.

Geretsberger Joker nimmt Geschenk dankend an

Nach dem Wiederanpfiff des umsichtigen Schiedsrichter Kabashi war die Heimelf von Coach Moritz Huber das bessere Team. Die Ostermiethinger wussten mit ihrem Offensivspiel zu gefallen, die Juniors spielten die vorgetragenen Angriffe aber zumeist nicht konsequent zu Ende und verabsäumten es, den Sack zuzumachen. Zudem verteilten die Hausherren am Beginn der Schlussviertelstunde ein Geschenk, als UFC-Schlussmann Christoph Mairhofer nach einem Rückpass den Ball lässig ins Spiel bringen wollte, der kurz zuvor eingewechselte Julian Lasser luchste dem Goalie jedoch das Leder ab und schob die Kugel ins leere Tor.

Mayer verwandelt 15. Elfmeter in Folge

Nach dem Ausgleich wollten die Gäste mehr und erhöhen die Schlagzahl, konnten die eine oder andere Chance aber nicht nutzen. Es sah bereits nach einer Punkteteilung aus, ehe Mayer in Minute 89 von der linken Seite in den Strafraum zog und der 22-jährige Ex-Tarsdorfer nur durch ein Foul gestoppt werden konnte. Die Neuerwerbung schnappte sich den Ball, bewahrte nach 14 verwandelten Elfmetern im Tarsdorfer Trikot auch dieses Mal die Ruhe und verwertete den Strafstoß. In der Nachspielzeit hatten die Geretsberger den erneuten Ausgleich vor Augen, nach einem Schuss klatschte das Leder aber an die Latte.

Moritz Huber, Trainer UFC Ostermiething Juniors:

"In der zweiten Halbzeit hätten wir das Spiel vorzeitig entscheiden können, haben den Sack aber nicht zugemacht. Am Schluss hatten wir jedoch das nötige Quäntchen Glück und konnten unsere tolle Serie fortsetzen, mehr als der dritte Platz ist vermutlich aber nicht möglich".

