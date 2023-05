Zweiseitiges Torfestival endet Remis: Schalchen gelingt gegen St. Radegund Last-Minute-Ausgleich

Details Montag, 15. Mai 2023 08:55

Im Spiel der Union St. Radegund gegen den SV Schalchen 1b gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. SV Schalchen 1b war im Hinspiel gegen St. Radegund in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 5:1-Sieg eingefahren.

Spatzenegger rettet Schalchen einen Punkt

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Philipp Schnaitl sein Team per Freistoß in der 34. Minute. Zur Pause reklamierte die Union St. Radegund eine knappe Führung für sich. In der 51. Minute erzielte Schalchen 1b den Ausgleich. Julian Kasper machte in der 62. Minute das 2:1 von St. Radegund perfekt. Der Gastgeber baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus. Unglücksrabe Marco Moharitsch beförderte den Ball in der 65. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung der Union St. Radegund auf 3:1. SV Schalchen 1b traf etwas später durch Filip Avramovic zum 2:3 (76.). In Minute 93 hatten die Gäste den Ausgleich parat, Fabian Spatzenegger durfte sich für den Last-Minute-Ausgleich feiern. Schließlich gingen St. Radegund und Schalchen 1b mit einer Punkteteilung auseinander.

Zahlen und Fakten

Nachdem die Union St. Radegund die Hinserie auf Platz 13 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt St. Radegund aktuell den achten Rang. Wann findet St. Radegund die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen SV Schalchen 1b setzte es eine neuerliche Pleite, womit die Union St. Radegund im Klassement weiter abrutschte. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang der Union St. Radegund auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Schalchen 1b muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. SV Schalchen 1b befindet sich mit 27 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Die Stärke von Schalchen 1b liegt in der Offensive – mit insgesamt 55 erzielten Treffern. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, SV Schalchen 1b zu besiegen.

St. Radegund verbuchte insgesamt fünf Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen. Acht Siege, drei Remis und elf Niederlagen hat Schalchen 1b momentan auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag tritt die Union St. Radegund bei den SPG Friedburg/Pöndorf Juniors an, während SV Schalchen 1b zwei Tage zuvor die Union Feldkirchen bei Mattighofen empfängt.

2. Klasse Süd-West: Union St. Radegund – SV Schalchen 1b, 3:3 (1:0)

93 Fabian Spatzenegger 3:3

76 Filip Avramovic 3:2

65 Eigentor durch Marco Moharitsch 3:1

62 Julian Kasper 2:1

51 Christoph Friedl 1:1

34 Philipp Schnaitl 1:0

