10 Ostermiethinger entführen Punkt aus Schwand und behaupten weiße Frühjahrs-Weste

Details Samstag, 06. Mai 2023 12:36

Zum Auftakt der 21. Runde der 2. Klasse Süd-West kam es in der Begegnung zwischen der Union Schwand und den UFC Stampfl-Bau Ostermiething Juniors zum Duell zweier Nachbarn aus dem oberen Drittel der Tabelle. Nach einem hauchdünnen 3:2-Erfolg der zweiten Mannschaft des OÖ-Ligisten im Hinspiel, bekamen die Zuschauer am Freitagabend sogar sechs Treffer serviert, jedoch keinen Sieger zu sehen. Mit einem 3:3-Unentschieden mussten die Heimelf von Coach Johann Ebner auf eigener Anlage zum ersten Mal in dieser Saison mit dem Gegner die Punkte teilen. Obwohl die seit bereits 8. Oktober 2022 ungeschlagenen Juniors aufgrund einer Ampelkarte nach 50 Minuten nur noch zu zehnt waren, nahmen die Gäste einen Zähler mit auf die Heimreise und behaupteten ihre weiße Frühjahrs-Weste.

Elmeter bringt Ebner-Elf früh in Führung - Teufl gleicht per Strafstoß aus

Nach nur sieben Minuten eröffneten die Hausherren den Torreigen, als Peter Hangöbl alleine vor Gästegoalie Christoph Mairhofer auftauchte und Lukas Mayr diese brenzlige Situation nur durch ein Foul bereinigen konnte - Dennis Kreuzeder bewahrte die Ruhe und verwandelte den fälligen Elfmeter. In der Folge entwickelte sich ein intensives und auf ansehnlichem Niveau stehendes Spiel, in dem sich die Mannschaften auf Augenhöhe begegneten. In Minute 35 zeigte Schiedsrichter Fetahagic auch im Strafraum der Heimischen auf dem Punkt. Nach einem vermeintlichen Foul von Johannes Prielhofer an Edin Mrkonjic verwertete Dominik Teufl den strittigen Strafstoß. Kurz danach hämmerte Prielhofer einen 20-Meter-Freistoß ans Lattenkreuz. Im Gegenzug hätten die Mannen von Coach Moritz Huber die Partie beinahe gedreht, nach einem Corner fanden ein Kopfball und der folgende Nachschuss jedoch nicht ins Ziel, weshalb es mit 1:1 in die Pause ging.

Halbzeit zwei mit turbulentem Beginn - Gäste nur noch zu zehnt

Fünf Minuten nach Wiederbeginn kippte das Match dann aber doch, als die Gäste über die rechte Seite einen Angriff starteten, Raphael Laubichler, der nach einem zweijährigen Gastspiel bei Babenberg Linz im Winter wieder zu seinem Stammverein zurückgekehrt war, nach einem Stanglpass das Leder annahm und die Kugel nach einer Drehung versenkte. Doch 120 Sekunden später waren die Juniors nur noch zu zehnt - der bereits verwarnte Mayr sah noch einmal Gelb und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Fünf Minuten später kam es für die Gäste noch schlimmer, als nach einer Ecke von Daniel Bögl und einem Kopfball von Julian Hangöbl UFC-Akteur Teufl das Spielgerät unglücklich ins eigene Tor lenkte.

Dezimierte Juniors mit erneuter Führung - Prielinger versenkt Freistoß zum Ausgleich

Der Ausgleich schockte die dezimierten Ostermiethinger nicht wirklich, agierten die Gäste fortan taktisch überaus geschickt, machten der Ebner-Elf das Leben schwer und hatten nach 70 Minuten die Nase wieder vorne. Nach einer weiten Freistoßflanke wusste Mrkonjic einen kapitalen Schnitzer in der Hintermannschaft der Heimischen zu nutzen, stellte der 30-jährige Angreifer aus Bosnien auf 2:3. Nach dem dritten Gegentreffer erhöhte die Union die Schlagzahl, machte in der Schlussviertelstunde ordentlich Dampf und wurde für ihre Bemühungen in Minute 87 belohnt - Prielhofer legte sich den Ball zu einem Freistoß zurecht und knallte die Kugel aus rund 20 Metern zum 3:3-Endstand ins rechte Kreuzeck.

Johann Ebner, Trainer Union Schwand:

"Zwei starke Mannschaften haben den Zuschauern ein munteres Spiel geboten, das mit einem leistungsgerechten Unentschieden geendet hat. Da wir 40 Minuten lang in Überzahl waren, wollten wir das Match unbedingt gewinnen, doch die Gäste sind mit zehn Mann stärker geworden und haben überaus geschickt agiert".

