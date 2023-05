Derby-Remis! UFC Ostermiething Juniors knöpfen Tabellenführer in letzter Minute Punkt ab

Details Samstag, 20. Mai 2023 10:48

Zum Auftakt des 23. Spieltages der 2. Klasse Süd-West stand mit der Begegnung zwischen dem USV St. Pantaleon und den UFC Stampfl-Bau Ostermiething Juniors ein knackiges Derby auf dem Programm. Zudem ging es im Duell zwischen dem Tabellenführer und dem Viertplatzierten für "Pontigon" um wichtige Punkte im Titelkampf. 28 Stunden nach dem Pischelsdorfer Ausrutscher in Friedburg verabsäumte es der Ligaprimus, den Vorsprung auf den Konkurrenten vielleicht schon entscheidend auszubauen und fand fünf Tage nach einer 3:4-Pleite in Geretsberg nicht auf die Siegertraße zurück. Die Elf um Spielertrainer Damir Borozni hatte zwar den zwölften Heimsieg in Serie vor Augen, die Schwarz-Weißen kassierten jedoch in der Schlussminute den Ausgleich zum 1:1-Endstand und konnten die Kuglbergarena erstmals seit 11. Juni 2022 nicht als Sieger verlassen. Das zweite Team des OÖ-Ligisten hingegen bot dem Tabellenführer nach einer 0:2-Heimniederlage im Hinspiel am Freitagabend die Stirn, trotzte dem Favoriten ein Unentschieden ab und teilte mit dem Gegner in der Rückrunde zum bereits vierten Mal die Punkte.

Goalgetter bringt Tabellenführer in Front

Vor rund 450 Besuchern stand das Derby von Beginn an auf hohem Niveau. Die Juniors zeigten keine Scheu vor dem Ligaprimus und verzeichneten in Halbzeit eins mehr Ballbesitz. "Pontigon" war nach der Niederlage am vergangenen Wochenende eine gewisse Verunsicherung anzusehen und offenbarte in der Defensive einige Schwächen. Die selbstbewussten Gäste waren der Führung näher, Edin Mrkonjic konnte zwei gute Chancen aber nicht nutzen. Nachdem Juniors-Schlussmann Marcel Donat einen Schuss von Mario Bergmüller entschärft hatte, stellte der USV-Goalgetter in Minute 35 seine Qualitäten unter Beweis. Der 33-Jährige nahm einen weiten Ball perfekt an, tanzte einen Verteidiger aus, setzte die Kugel ins linke Eck und fixierte mit seinem bereits 25. Saisontreffer den 1:0-Pausenstand.

Starke Juniors mit Last-Minute-Ausgleich

Nach dem Wiederanpfiff des ausgezeichneten Schiedsrichter Aichner bekamen die Zuschauer ein ähnlichs Bild zu sehen. Die Gästeelf von Coach Moritz Huber begegnete dem Titelaspiranten auch im zweiten Durchgang mit offenem Visier und hatte mit zunehmender Spieldauer Match und Gegner im Griff. St. Pantaleons Spielertrainer hätte den Sack jedoch zumachen können, in aussichtsreicher Position scheiterte Borozni aber an Keeper Donat. Die Juniors waren nun am Drücker und drängten auf den Ausgleich, bei einem Schuss aus spitzem Winkel fand Mrkonjic aber in USV-Torwart Christoph Lobentanz seinen Meister. Der Tabellenführer hatte den zwölften Heimsieg in Serie schon vor Augen, doch fünf Minuten vor dem Ende bewies der UFC-Coach mit der Einwechslung von Daniel Novi ein glückliches Händchen. Zunächst fand ein Kopfball des 22-Jährigen nicht ins Ziel, in der Schlussminute schlug das Ostermiethinger Eigengewächs dann eine Flanke, die Lukas Mayr mit einem Seitfallzieher zum 1:1-Endstand verwertete.

Moritz Huber, Trainer UFC Ostermiething Juniors:

"Auch wenn uns der Ausgleich spät gelungen ist, haben wir uns den Punkt mehr als verdient und freuen uns darüber. Meine Mannschaft hat eine ordentliche Performance abgeliefert und hätte das Derby aufgrund der starken Leistung in de zweiten Halbzeit auch gewinnen können".

