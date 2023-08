Neuerwerbung aus der OÖ-Liga schießt Union Geretsberg zu Auftaktsieg

Details Sonntag, 20. August 2023 16:32

In der Auftaktrunde der 2. Klasse Süd-West kreuzten die Union Raiffeisen Geretsberg und die TSU Mitterbauer Handenberg die Klingen. Während die Union in der vergangenen Saison als Dritter - hinter den beiden "Kapazundern" aus Pischelsdorf und St. Pantaleon - der "Best of the Rest" war, kamen die Handenberger in der 1. Klasse Süd-West nach einem grottenschlechten Frühjahr mit nicht weniger als zehn Niederlagen als Letzter ins Ziel und mussten den schweren Gang in die unterste Leistungsstufe antreten. In Geretsberg hat die Übertrittszeit Spuren hinterlassen, haben etliche Akteure den Verein verlassen. Allerdings konnte mit Edin Mrkonjic ein Stürmer verpflichtet werden, der bei OÖ-Ligist Ostermiething aktiv war. Bereits bei seinem Debüt setzte die Neuerwerbung eine intensive Duftmarke und schoss die Geretsberger am Samstagnachmittag mit drei Toren quasi im Alleingang zum 3:2-Sieg.

Turbulente Anfangsphase

Trotz großer Hitze ging es im Gipfelbergstadion von Beginn an zur Sache. Nur fünf Minuten waren gspielt, als Mrkonjic bei seinem Debüt ins Schwarze traf und auf 1:0 stellte. Über die Führung durften sich die Mannen von Coach Franz Neuhauser aber nur kurz freuen, denn 180 Sekunden später war Alexandru Leucuta, der nach einem Gastspiel in Uttendorf im Sommer wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt war, nach einem Corner zur Stelle. Die Freude über den Ausgleich war bei den Gästen noch präsent, als es im TSU-Kasten abermals einschlug. Wieder war Mrkonjic, der nach einem langen Ball alleine vor Gästegoalie Jonas Taubenböck, Neuerwerbung aus Laab, auftauchte, nicht lange fackelte und die Kugel humorlos in den rechten Winkel knallte. Damit hatten beide Mannschaften ihr Pulver vorerst verschossen. Gegen einen verunsicherten und passiven Absteiger bestimmten die Heimischen das Geschehen und hatten in Halbzeit eins eine dicke Chance auf einen weiteren Treffer, nach einer Ecke entschärfte der neue TSU-Schlussmann jedoch einen gefährlichen Schuss.

Neuerwerbung schnürt Dreierpack - Rückkehrer trifft doppelt

Der zweite Durchgang begann wie der erste, mit einem frühen Mrkonjic-Treffer. Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Tiefenthaler waren keine fünf Minuten gespielt, als den Handenbergern im Spielaufbau ein Fehlpass unterlief, die Hausherren schnell umschalteten und Mrkonjic keine Mühe hatte, den Ball an Keeper Taubenböck vorbeizuschieben. Auch nach dem Dreierpack des 30-jährigen Bosniers hatte die Union vor allem im Mittelfeld ein klares Übergewicht, nach einer Stunde hauchte Handenbergs Rückkehrer dem Spiel aber wieder Spannung ein. Nach einer Flanke legte Manuel Fruhwald quer, Leucuta stand goldrichtig und versenkte das Leder. Auch nach dem Handenberger Anschlusstreffer änderte sich nichts an der Charakteristik des Spiels. Die Gäste steckten zwar nicht auf, die Neuhauser-Elf hatte das Geschehen jedoch unter Kontrolle und verwaltete das Ergebnis. Da die Union die eine oder andere Möglichkeit nicht nutzen konnte, blieb das Match bis zum Schluss spannend, die Geretsberger brachten die Führung aber ins Ziel und durften sich über einen erfolgreichen Saisonstart freuen.

Mario Hocheneder, Co-Trainer TSU Handenberg:

"Nach dem bitteren Abstieg liegt ein weiter Weg vor uns, wird es vermutlich eine Zeitlang dauern, bis uns die Trendwende gelingt. Obwohl der Geretsberger Sieg hochverdient war, hat unsere Mannschaft eine ordentliche Leistung abgeliefert, wenngleich noch reichlich Luft nach oben vorhanden ist".

