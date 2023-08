Dezimierte UFC Ostermiething Juniors geben in hitzigem Derby 2:0-Führung aus der Hand

Details Samstag, 26. August 2023 12:01

Zum Auftakt der zweiten Runde der 2. Klasse Süd-West kreuzten die Union St. Radegund und die UFC Stampfl Bau Ostermiething Juniors die Klingen. Im Duell zwischen dem Elften und dem Viertplatzierten der vergangenen Saison schienen die Rollen klar verteilt, doch die Hausherren wussten auf der Zielgeraden mit zwei Siegen zu gefallen und konnten zudem am vergangenen Wochenende das Auftaktmatch in Laab gewinnen. Zusätzliche Brisanz erhielt dieses Derby durch die Tatsache, das St. Radegunds Neo-Coach Muhamed Mehmedovic, der bei der Union auch als Obmann und Sportlicher Leiter die Verantwortung trägt, im Vorjahr bei der Ostermiethinger Kampfmannschaft als Co-Trainer tätig war. Eine Woche nach einem Sieg gegen Tarsdorf hatten die Juniors den nächsten "Dreier" vor Augen, das Team von Coach Moritz Huber gab am Freitagabend jedoch eine 2:0-Führung aus der Hand und musste sich - nach einer Ampelkarte - in Unterzahl mit einem 2:2-Unentschieden begnügen.

Huber-Elf mit frühem Doppelschlag

Vor über 200 Besuchern entwickelte sich ein offenes und intensives Match. Im Stadion zum heiligen Grase ging es von Beginn an munter hin und her, war beiden Mannschaften deutlich anzusehen, nach dem erfolgreichen Saisonstart einen "Dreier" nachlegen zu wollen. Bereits in der Anfangsphale stellten zwei Neuerwerbungen fürt die Gäste die Weichen vermeintlich auf Sieg. In Minute zwölf nahm der Deutsche Sebastian Leitmeier nach einem weiten Ball das Leder geschickt an und mit, lief alleine auf das Union-Gehäuse zu und schloss diese Aktion trocken und souverän ab. 180 Sekunden später schlug Leitmeier den Ball von der reichten Seite in den Strafraum, ein Schuss von Angel Dimitrov, neuer Legionär aus Bulgarien, wurde zunächst geblockt, beim zweiten Versuch versenkte das 17-jährige Talent, das mit dem OÖ-Liga-Kader trainiert, das Spielgertät. Nach dem Ostermiethinger Doppelschlag bekamen die Zuschauer einen hitziges Derby mit vielen Zweikämpfen und Fouls zu sehen. Kurz vor der Pause brandete im Stadion Jubel auf, als David Esterbauer nach einem hohen Ball einen individuellen Fehler von Juniors-Verteidiger Dominik Teufl zu nutzen wusste und den 1:2-Halbzeitstand besiegelte.

Juniors nur noch zu zehnt - Ficzere gleicht aus

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Hofinger fand die Huber-Elf gut ins Spiel und startete einige vielversprechende Angriffe, am St. Radegunder Stradfraum waren die Gäste mit ihrem Latein jedoch zumeist am Ende. Nach einer Stunde reklamierte Stefan Ferchhumer nach einem vermeintlichen Foul einen Freistoß und sah dafür Gelb. Der Juniors-Kapitän wurde aufgrund einer Unsportlichkeit noch einmal verwarnt und flog mit der Ampelkarte vom Platz. Die Mehmedovic-Elf wusste die numerische Überzahl zu nutzen und tauchte immer wieder gefährlich im UFC-Strafraum auf, Gästegoalie Marcel Donat machte aber zwei, drei klare Chancen zunichte. Nach rund 70 Minuten war Ostermiethings Schlussmann dann aber doch geschlagen, als Lukas Wembacher, neuer Legionär aus Deutschland, mit einem tollen Pass Bence Ficzere in Szene setzte, der 29-jährige Ungar, der seit letzten Winter das Union-Trikot trägt, am linken Strafraumeck abzog und die Kugel im rechten Eck versenkte. Auch wenn die dezimierten Gäste den einen oder anderen Konter fuhren bzw. die Blau-Weißen ein, zwei Chancen kreierten, war in der Schlussphase hüben wie drüben ein Matchball nicht wirklich zu erkennen, sodass es beim 2:2- blieb und die Punkte geteilt wurden.

Moritz Huber, Trainer UFC Ostermiething Juniors:

"Auch wenn wir aufgrund der frühen 2:0-Führung Punkte haben liegenlassen, mussten wir gegen einen starken Gegner lange Zeit in Unterzahl spielen. Am Ende ist es immerhin ein Unentschieden geworden, werden in St. Radegund noch etliche Mannschaften stolpern".

