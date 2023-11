Erster Herbstmeistertitel seit zehn Jahren! SV Ebensee am Weg zurück in die 1. Klasse

Details Mittwoch, 01. November 2023 15:59

In den letzten neun Jahren war der SV Daxner Immobilien Ebensee in der 1. Klasse Süd aktiv. Nach einer grottenschlechten Hinrunde mit lediglich neun Punkten am Konto, fanden die Kicker aus dem Salzkammergut unter Neo-Trainer Max Friedmann in der zweiten Meisterschaftshälfte in die Spur, feierten in den letzten sechs Partien fünf Siege und wurden die "Rote Laterne" los, in der Saison nach dem 100-jährigen Vereinsjubiliäum konnte der SVE den Abstieg aber nicht verhindern und musste den schweren Gang in die niedrigste Leistungsstufe antreten. Die Friedmann-Elf kam einen Stock tiefer exzellent an, ist in der 2. Klasse Süd bislang das Maß der Dinge und als einziges Team der Liga noch ungeschlagen. Am vergangenen Wochenende feierten die Ebenseer gegen Lenzing einen 5:1-Kantersieg, fuhren in der Hinrunde den bereits neunten "Dreier" ein und stehen aufgrund der überraschenden Pleite von Verfolger Neukirchen in Grünau - erstmals seit zehn Jahren - als Herbstmeister fest.

Nur eine Niederlage in den letzten 17 Spielen

"Auch wenn in der letzten Saison der Abstieg im Herbst eigentlich schon besiegelt war, haben wir die Hoffnung auf den Klassenerhalt nicht aufgegeben und hätten es aufgrund einer tollen Siegesserie beinahe geschafft. Dennoch haben wir gewusst, was passieren kann, demzufolge ist der Abstieg nicht überraschend gekommen und konnten uns darauf vorbereiten", erklärt Obmann Franz Wolfsgruber und freut sich, dass von den letzten 17 Spielen nur ein einziges verlorenging. "Nach einem Abstieg ist es bekanntlich nicht einfach, darum wurde der sofortige Wiederaufstieg nicht als primäres Ziel vorgegeben. Wir haben uns im Sommer ordentlich verstärkt und waren zuversichtlich, eine gute Rolle spielen zu können, mit einer derart starken Hinrunde hätte im Verein aber niemand gerechnet". Im Gegensatz zu den Konkurrenten, die ab und an schwächelten, kam der Absteiger mit einer unglaublichen Konstanz durch den Herbst, konnte von den elf bisherigen Partien nicht weniger als neun gewinnen und musste lediglich gegen die Gmunden Juniors ud in Altmünster mit dem Gegner die Punkte teilen.

Bislang makelloser Herbst soll erfolgreich beendet werden

"Die Mannschaft liefert seit geraumer Zeit starke Leistungen ab, Anteil am aktuellen Höhenflug trägt aber auch das Trainer-Team, leisten Coach Friedmann und Co-Trainer Stefan Neuböck ausgezeichnete Arbeit", weiß der Obmann und hofft, die "weiße Weste" in den Winter bringen zu können. "Auch wenn der Herbstmeistertitel uns nicht mehr zu nehmen ist, ist die Hinrunde noch nicht zu Ende, wollen in den letzten beiden Spielen - in Aurach und gegen Gschwandt 1b - zumindest vier Zähler einfahren und mit einem Punktepolster überwintern. Wenn man die Tabelle anführt, möchte man natürlich auch am Ende der Saison ganz oben stehen. Wir wissen jedoch, dass uns ein weiter Weg erwartet und noch nicht am Ziel sind. Nach der bislang makellosen Hinrunde, geht es darum, konsequent weiterzuarbeiten", sagt Franz Wolfsgruber, der eine ruhige Winterpause erwartet. "Natürlich kann in einer Übertrittszeit immer etwas passieren, nach dem sensationellen Herbst, besteht aber kein Anlass, die Mannschaft zu verstärken, aus diesem Grund sind aus heutiger Sicht keine Transfers geplant".

