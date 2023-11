SV Ebensee vor Wiederaufstieg – enges Rennen um 2. Platz! Rückblick Herbstsaison 2.Klasse Süd

Details Donnerstag, 16. November 2023 11:47

Nach dem Aufstieg von Oberwang und Vöcklabruck war die Ausgangslage im Sommer so offen wie schon lange nicht mehr in der 2. Klasse Süd. Aus der Vorsaison sind neun Mannschaften übriggeblieben, hinzugekommen sind die Zweitvertretungen der Landesligisten Kammer, Gschwandt und Gmunden sowie die beiden Absteiger Altmünster und der SV Ebensee, die letzten drei galten vor der Saison als große Kandidaten für den Aufstieg.

SV Ebensee noch ungeschlagen - Pinsdorf stellt beste Offensive

Die Absteiger vom Südende des Traunsees sind ihrer Favoritenrolle weitestgehend gerecht worden. Der SV Ebensee steht zur Halbzeit bei zehn Siegen, drei Unentschieden und sechs Punkten Vorsprung auf die 2. Platzierten Union Gampern. Zudem stellen sie auch die beste Defensive, haben sie doch erst sieben Gegentreffer erhalten. Der beste Angriff der Liga kommt von der ASKÖ DMS Pinsdorf, die schon 41 Volltreffer bejubeln durften. Das liegt auch daran, dass die Führenden der Torschützenliste in Pinsdorf spielen. Dominik Mühlbacher ist im Sommer vom FC Spitz Attnang gekommen und führ die Liste mit 14 Toren an, auf ihn folgt sein Teamkollege Mujo Ramakic mit zehn Treffern. Gleich viele Tore haben auch Markus Bauer für ATSV Lenzing und Simon Premm für Gampern erzielt.

Gampern und Neukirchen/A. zu Hause eine Macht

Keine Mannschaft konnte auf eigenem Rasen so viele Punkte sammeln wie die Union Gampern. Lediglich der 1b von Kammer musste sich die Preiner-Elf geschlagen geben, ansonsten gab es sechs Siege – darunter auch Erfolge über Altmünster und die Gmunden Juniors. Ohne Punkteverlust zu Hause blieb der SK Polar Neukirchen/A. Weil sie aber nur Heimspiele in der Hinrunde hatten, ist ihnen im Frühjahr noch ein Sprung nach vorne zuzutrauen. Am Tabellenende steht der SV Bad Ischl 1b mit mageren drei Punkten. Den einzigen Saisonsieg gab es gegen Lenzing. Mit 15 Treffern haben sie die wenigsten Tore erzielt und nur der SV JARAFLEX Aurach hat mehr Gegentore erhalten.

Wer gewinnt das Rennen um den Aufstieg?

Die besten Karten hat der SV Ebensee, der als komplettes Team sechs Punkte Vorsprung zur Halbzeit hat. Dahinter trennen den 2. Platzierten Gampern und den 8. Platzierten Kammer 1b nur sieben Zähler. Mit vier Siegen aus den letzten vier Spielen geht Gampern mit guter Form in die Winterpause. Die Gmunden Juniors sind schwer einzuschätzen, hängt es doch bei den Zweitvertretungen auch immer davon ab, wie der Kader am jeweiligen Spieltag aussieht – selbiges gilt für Kammer und Gschwandt. Pinsdorf, Altmünster und besonders Lokalrivale Neukirchen, die sich auf viele Heimspiele in der Rückrunde freuen, werden ebenso noch ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden wollen.

