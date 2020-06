Union Oberwang verliert Torjäger! Kapitän außer Gefecht

Details Sonntag, 14. Juni 2020 14:31

Die Union Oberwang kam exzellent durch den Herbst, sammelte in der Hinrunde der 2. Klasse Süd stolze 30 Punkte und überwinterte vier Zähler hinter Ligaprimus Regau auf einem fixen Aufstiegsplatz. Unter Neo-Trainer Stefan Riedl wollte die Union ihren guten Lauf im Frühjahr fortsetzen und im Aufstiegskampf ein gewichtiges Wort mitreden, aufgrund des Abbruches der Saison müssen die Oberwanger aber zurück an den Start.

Enttäuschung in Oberwang

"Nach einer gelungenen Vorbereitung und einem tollen Trainingslager waren wir bereit für die Rückrunde. Nach dem starken Herbst war der Aufstieg das erklärte Ziel und haben uns einiges erwartet, doch das Corona Virus ist uns leider in die Quere gekommen. Natürlich sind wir enttäuscht, nach der Entscheidung des ÖFB, die Saison zu annullieren und nicht zu werten, ist aber schon viel gesprochen worden, weshalb ich mich dazu nicht äußern möchte", erklärt Sportchef Mario Pöckl. "Wie alle anderen Vereine hoffen auch wir, dass es im Herbst wieder losgeht. Es sieht ganz danach aus, als sollte der Ball in absehbarer Zeit wieder rollen - vielleicht nicht im August, aber spätestens im September sollte es so weit sein. Dauert die Pause noch länger, erwarten viele Klubs große Probleme".

Mühsames Training

Am 18. Mai wurde in Oberwang der Betrieb wieder aufgenommen. "Bislang standen zwei wöchentliche Einheiten am Programm und haben bis jetzt trainiert, legen nun aber eine Pause ein. Wir warten die Entwicklung ab, wollen aber im Juli mit der Vorbereitung beginnen", so Pöckl. "Da wieder mit dem Ball gearbeitet werden konnte, gingen die Spieler zunächst engagiert ans Werk. Nach einigen Einheiten haben wir aber gesehen, dass ein Training unter den derzeit geltenden Bestimmungen mühsam und nicht immer lustig ist, wenngleich Trainer Riedl bemüht ist, die Einheiten abwechslungsreich zu gestalten".

Szalay wechselt in die Salzburger Liga, auch bei Wonnebauer stehen die Zeichen auf Abschied

Seit geraumer Zeit ist die Union mit der Personalplanung beschäftigt. Einer der beiden Torjäger steht nicht mehr zur Verfügung. "Während Robert Speer nach einer Verletzung wieder fit ist, wechselt Marco Szalay nach Hallwang und geht künftig in der Salzburger Liga auf Torejagd. Auch wenn sein Abgang schmerzt, konnten wir Marco die Chance, sich in einer weitaus höheren Liga zu beweisen, nicht verwehren. Neben Szalay wird uns vermutlich auch Jonas Wonnebauer verlassen. Der linke Flügel ist sich mit Oberhofen einig, der Transfer nur noch eine Formalität", spricht der Sportchef von heftigen Abgängen. "Zudem musste sich Josef Speer einer Operation am Sprunggelenk unterziehen, kann unser Kapitän in diesem Jahr die Schuhe nicht mehr schnüren. Auch wenn wir uns am Transfermarkt umsehen und nicht abgeneigt sind, ein, zwei Spieler zu verpflichten, schenken wir dem aktuellen Personal weiterhin unser Vertrauen. Zudem rücken einige junge Spieler nach". Daniel Lettner war im Winter nach Friedburg gewechselt. Nach dem Ende der Leihe verzichtet der OÖ-Ligist auf ein weiteres Engagement, weshalb hinter der Zukunft des Offensivspielers ein Fragezeichen steht.

