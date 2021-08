"Wollen wieder vorne dabei sein!", Union Regaus sportlicher Leiter Franz Huemer im Interview

Details Donnerstag, 05. August 2021 12:09

Die Sportunion Regau lieferte sich zum Ende der letztjährigen Herbstsaison der 2. Klasse Süd ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem Herbstmeister aus Oberwang. Am Ende platzierte sich die Mannschaft von Trainer Benjamin Troppmair aufgrund der schlechteren Tordifferenz auf Rang zwei, wenngleich man ein Spiel mehr absolvierte. Infolge kam es jedoch erneut zum Abbruch, wird ab August abermals ein Neustart angestrebt. Vorab sprach ligaportal.at mit dem sportlichen Leiter Franz Huemer über die bevorstehende Saison.

Ligaportal: Die Sommerübertrittszeit ist bekanntlich vorüber. Hat sich euer Kader im Sommer verändert?

Huemer: „Veränderungen gab es im Sommer wie eigentlich lange nicht. Einige erfahrene Spieler haben uns verlassen, wie etwa Anel Sarhatlic und Ivo Grgic nach Attnang oder auch Goran Lalic, der nach Ampflwang wechselt. Demgegenüber sind drei junge, hungrige Spieler zu uns gewechselt. Diese sind Jan Slaby aus Attnang, Lukas Trieb aus Aurach und Lukas Simic von Steyrermühl. Die Jungs haben in der Vorbereitung bislang einen sehr guten Eindruck hinterlassen, demnach sind wir sehr froh über unsere Neuzugänge. Mitunter die positivste Geschichte ist aber, dass die U17 jetzt ausgelaufen ist und von dieser Mannschaft sechs Spieler den Sprung in den Kader geschafft haben.“

Ligaportal: Wie zufrieden darf man mit der bisherigen Saisonvorbereitung sein?

Huemer: „Wir haben zuletzt unser Hauptaugenmerk auf die Offensive gelegt. Die Defensive war in den vergangenen beiden Jahren ja wohl unser Prunkstück, vor allem in der ersten Corona-Saison, in der wir nur vier Gegentore bekommen haben, was sicher eine absolute Seltenheit ist. Hier haben wir sicher auch wieder einen Schritt nach vorne machen können. Ansonsten war die Vorbereitung bislang auch sehr positiv, konnten wir beispielsweise in den Tests gegen den Bezirksligisten Attergau und Attnang sehr gute Leistungen zeigen. Ich denke, dass wir auf jeden Fall auf dem richtigen Weg sind.“

Ligaportal: Die fußballfreie Zeit zuvor war ja doch unüblich lange. Welchen Eindruck konnten Sie vom Fitnesszustand der Spieler gewinnen? Gibt es noch Defizite?

Huemer: „Wir hatten über diese Zeit hinweg für die Spieler ein Trainingsprogramm ausgegeben, wo sie beispielsweise ihre Lauf-Kilometer nachweisen sollten. Da waren die Jungs überwiegend sehr brav, warum körperliche Defizite im Grunde nicht recht groß ausgefallen sind. Wir haben mittlerweile einen Kader von 25 Mann, zeigen sich vor allem die Aufrücker aus der U17 als sehr motiviert und eifrig. Bitter ist nur, dass uns mit Pascal Hutterer, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat, und Stjepan Ujakovic, der Probleme mit der Leiste hat, zwei Spieler ausfallen werden.“

Ligaportal: Mit welchen Zielen geht man nun in die neue Saison?

Huemer: „Die Zielsetzung ist ganz einfach. Wir wollen heuer unbedingt wieder vorne dabei sein und das traue ich uns auch wieder zu.“

