Union Zell am Moos nimmt Top-Vier Platzierung ins Visier

Details Mittwoch, 04. August 2021 11:03

Die Union Zell am Moos stellte in den vergangenen Jahren zumeist eine fixe Größe im vordersten Drittel der 2. Klasse-Süd dar und schaffte es zudem, sich spielerisch immer weiterzuentwickeln. Darüber hinaus schlug man am Irrsee den klugen Weg ein, jungen Akteuren aus dem Nachwuchs und der Umgebung eine Chance zu geben und in die Kampfmannschaft schrittweise zu integrieren. Dieser Philosophie möchte man auch nach der erneut langen Zwangspause treu bleiben. Außerdem will sich die Union weiter nach oben in der Tabelle orientieren und als vermeintlicher Underdog dem ein oder anderen Favoriten der Liga ein Bein stellen. Ob dies gelingt, werden die kommenden Wochen und Monate zeigen, die bisherige Vorbereitung stimmt zumal positiv. Ligaportal.at sprach mit dem Übungsleiter der Union Zell am Moos, Marcel Lettner.

Ligaportal.at: Wie verlief die Rückkehr zum Trainingsalltag nach der langen Zeit ohne Amateursport?

Lettner: „Wir sind sehr positiv und mit viel Vorfreude auf den Fußballplatz zurückgekehrt. Die Mannschaft ist im Großen und Ganzen zusammengeblieben, das ist das Wichtigste. Die Begeisterung war auf jeden Fall bei jedem einzelnen Akteur von Beginn an unverkennbar. Wir sind alle sehr motiviert und können es kaum erwarten, auf dem Platz wieder Gas zu geben.“

Ligaportal.at: Welchen Eindruck hatten Sie vom Fitnesszustand der Spieler, nachdem mehrere Monate kein gewöhnliches Training abgehalten werden konnte?

Lettner: „Das war ganz unterschiedlich. Es gab einige Akteure, die sehr fleißig waren und stets Läufe und andere Einheiten absolviert haben. Andererseits kann man es den Spielern auch nicht verübeln, dass nach einer so langen Zeit ohne Perspektive irgendwann auch die Motivation nachlässt. Das ist ganz normal. Wir haben natürlich in der Vorbereitung auch dahingehend gearbeitet und konnten den Allgemeinzustand deutlich verbessern.“

Ligaportal.at: Welches Fazit ziehen Sie nach der bisherigen Sommer-Vorbereitung? Welche Erkenntnisse konnten Sie gewinnen?

Lettner: „Wir sind grundsätzlich sehr zufrieden, die Entwicklung ist positiv. Wir müssen uns auf jeden Fall im körperlichen Bereich weiterhin steigern, da haben wir sicherlich noch Luft nach oben. Wir sind aber auch noch nicht bei hundert Prozent, gewisse Abläufe und Automatismen brauch einfach noch Zeit.“

Ligaportal.at: Mit welcher Zielsetzung geht man in die anstehende Meisterschaft?

Lettner: „Wir wollen unter die ersten vier Mannschaften der Liga kommen und uns definitiv spielerisch immer weiterentwickeln. Wenn wir das schaffen, können wir auch den einen oder anderen Topfavoriten ärgern. Im Vordergrund steht aber sicher die Entwicklung über die nächsten Jahre hinweg, in denen wir auch vermehrt die jungen Spieler aus dem Nachwuchs integrieren wollen.“

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!