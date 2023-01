ATSV Lenzing strebt Podestplatz an

Details Sonntag, 08. Januar 2023 16:03

Nach einer längeren Durststrecke lieferte der ATSV Lenzing Modal im abgelaufenen Jahr eine ordentliche Performance ab. Nach einer anständigen Rückrunde kam die Elf um Spielertrainer Ermal Dervishi in der vergangenen Saison als Neunter ins Ziel. Die Hausruckviertler bestätigten in der aktuellen Spielzeit der 2. Klasse Süd ihren Aufwärtstrend und überwintern am fünften Rang. "Sollten wir das Nachholspiel in Aurach gewinnen, wären wir sogar Dritter. 2022 war sportlich ein durchaus erfolgreiches Jahr, sind am richtigen Weg und wollen im neuen Jahr den nächsten Schritt setzen", erklärt Sektionsleiter Nihad Purkovic.

Stabil durch den Herbst

Einer Aufaktpleite gegen Neukirchen ließen die Kicker aus dem Bezirk Vöcklabruck am Stück drei Siege folgen. Auch danach wusste die Dervishi-Elf zu gefallen und fuhr in den sieben übrigen Spielen vier weitere "Dreier" ein. "Coach Dervishi schwingt seit einigen Jahren das Zepter, leistet gute Arbeit und hat die richtige Mischung gefunden. Die Mannschaft tritt selbstbewusst auf und hat sich im Herbst überaus kompakt und stabil präsentiert", ist der Sektionsleiter überaus zufrieden. Der Tabellenfünfte behielt in der Fremde drei Mal die Oberhand und konnte von fünf Heimspielen vier gewinnen. "In den vergangenen Jahren hatten wir auf eigenem Platz mit Problemen zu kämpfen, demzufolge ist es erfreulich, dass wir nun wieder sehr heimstark sind. Auch auswärts ist es ganz gut gelaufen, haben in ein, zwei Spielen aber Punkte liegenlassen", so Purkovic.

10 Bauer-Tore

Während nur drei Teams weniger Gegentore kassierten, trafen lediglich die beiden Aufstiegsaspiranten aus Oberwang und Vöcklabruck öfter ins Schwarze. Markus Bauer, der die Mannschaft als Kapitän auf das Feld führt und zudem auch als Sportlicher Leiter die Verantwortung trägt, zeichnete für zehn der 33 ATSV-Treffer verantwortlich. "Vorne und hinten hat fast alles gepasst. Wir haben konstant getroffen - und nach vielen Gegentoren in den vergangenen Jahren ist es gelungen, die Defensive zu stabilisieren", freut sich Nihad Purkovic über die starke Performance in allen Mannschaftsteilen.

Mögliche Zugänge

Das es bereits am 12. März - im Nachtrag in Aurach - wieder um Punkte geht, starten die Lenzinger schon am morgigen Montag in die Vorbereitung. Das erste von mehreren Testspielen wird am 4. Februar gegen die Reserve von Bezirksligist Attergau ausgetragen. Der ATSV-Kader wird sich in der Winterpause vermutlich nur geringfügig oder gar nicht verändern. "Es sieht ganz danach aus, als sollten wir den aktuellen Kader halten und mit dem bewährten Personal in die Rückrunde gehen können. Natürlich beobachten wir das Geschehen auf dem Transfermarkt, sehen uns aber nicht zwanghaft nach Verstärkungen um. Dennoch ist der eine oder andere Zugang nicht auszuschließen", meint der Sektionsleiter.

Platz drei im Visier

Nach der ansprechenden Hinrunde möchten die Hausruckviertler die guten Leistungen im neuen Jahr bestätigen. "In der Rückrunde geht es vor allem darum, den eroberten Top-Fünf-Platz zu behaupten. Wir sind jedoch bemüht, den Aufwärtstrend fortzusetzen, zudem ist das Erreichen des dritten Ranges ein realistisches Ziel", spricht Purkovic einen möglichen Podestplatz an. "Da sich die beiden Top-Teams etwas absetzen konnten, ist mehr als der dritte Platz vermutlich nicht möglich. Die Kicker aus Oberwang sind seit Jahren im Aufstiegskampf präsent und würde der Union den Aufstieg gönnen. Und die Vöcklabrucker wollen unbedingt in die 1. Klasse. Bei uns steht die Weiterentwicklung der Mannschaft im Vordergrund und wollen im neuen Jahr den nächsten Schritt setzen".