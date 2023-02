7 Zugänge! ASKÖ Pinsdorf möchte mit Top-Verstärkungen im Aufstiegskampf mitmischen

Details Dienstag, 07. Februar 2023 13:51

Nach einem siebenten Platz in der vergangenen Saison der 2. Klasse Süd zeigt bei der ASKÖ DMS Pinsdorf der Pfeil seit letzten Sommer steil nach oben. Die Mannen von Trainer Norbert Maurer, der seit einem Jahr die Verantwortung trägt, kamen ausgezeichnet durch den Herbst, beendeten die Hinrunde am vierten Rang und überwintern in Lauerstellung. "Wir sind mit dem Ziel in die Saison gegangen, einen Top-Fünf-Platz belegen zu wollen und haben die Erwartungen im Herbst voll uns ganz erfüllt. Auch wenn uns zu den Aufstiegsplätzen einige Punkte fehlen, sind die Chancen durchaus intakt und haben mit den Transferaktivitäten im Winter ein Zeichen gesetzt", spricht Sportchef Azur Jukic die nicht weniger als sieben Neuerwerbungen an.

Ärgerliches Unentschieden und erfolgloser Herbstausklang

Nur in Oberwang und beim TSV Timelkam gingen die Kicker aus dem Salzkammergut leer aus. Drei Mal teilte die Maurer-Elf mit dem Gegner die Punkte, die übrigen sieben Spiele konnten die Pinsdorfer allesamt gewinnen. "Hätten wir auch das letzte Match, in Timelkam, gewonnen, wären wir ganz knapp drangewesen, doch zum Herbstausklang mussten wir stark ersatzgeschwächt antreten und darum gegen einen Konkurrenten eine Niederlage einstecken. Noch ärgerlicher war jedoch das unnötige Unentschieden gegen Neukirchen und haben gegen den Achtplatzierten wichtige Punkte liegen lassen", weiß Jukic. "Das ändert aber nichts daran, wass wir eine starke Hinrunde absolviert und die Aufstiegschance gewahrt haben".

Daheim seit 21. Mai 2022 ungeschlagen - 12 Ramakic-Tore

Die beiden bisherigen Niederlagen musste der Viertplatzierte jeweils in der Fremde einstecken, auf eigener Anlage ist die ASKÖ aber seit bereits 21. Mai 2022 ungeschlagen und fuhr in den letzten sieben Heimspielen stolze 19 Punkte ein. "Daheim sind wir eine Macht und haben mit unserer enormen Heimstärke einen Trumpf in der Hand. Denn die in der Tabelle vor uns platzierten Mannschaften, Herbstmeister Oberwang, Verfolger Vöcklabruck sowie der TSV Timelkam, sind im Frühjahr allesamt in unserem Sportzentrum zu Gast. Zudem ist für 13 Mai - mit dem Kracher gegen Vöcklabruck - die offizielle Eröffnung unserer neuen Tribüne geplant. Und vielleicht steht in der letzten Runde, gegen Timelkam, ein Finale um den Aufstieg auf dem Programm", freut sich Azur Jukic auf eine packende Rückrunde. Während vier Teams mehr Treffer bejubeln konnten - Mujo Ramakic zeichnete für zwölf der 29 Pinsdorfer Tore verantwortlich - kassierten lediglich die beiden Top-Teams aus Oberwang und Vöcklabruck weniger Gegentore. "Vorne haben wir vielleicht ein paar Tore zu wenig gemacht, aber die Defensive hat eine starke Performance abgeliefert, wenngleich wir in Oberwang fünf der bisherigen 16 Gegentore erhalten haben", so Jukic.

Neue "Zaubermaus" und sechs weitere Neuerwerbungen - drei Abgänge

Die ASKÖ Pinsdorf hat am Transfermarkt ordentlich zugeschlagen und nicht weniger als sieben neue Spieler verpflichtet: Ismir Jamakovic (Thalheim), Laszlo Balint (Rottenbach), Vuk Vucenovic (Vöcklabruck), Elvis und Adil Bradaric (beide Gmunden Juniors), Valentin Drezgaj (Gschwandt 1b) sowie Alexander Heidecker, der zuletzt in Ohlsdorf aktiv war. "Nicht zuletzt aufgrund der großartigen Zusammenarbeit mit der Firma `DMS-Sportcars`, die uns seit letzten Sommer großzügig unterstützt und überaus engagiert ist, konnten wir diese Transfers tätigen. Ich denke wir haben uns ausgezeichnet verstärkt und den Kader erheblich erweitert", meint der Sportchef, der über die neue "Zaubermaus" ins Schwärmen gerät: "Izmir Jamakovic war in seiner langen und erfolgreichen Karriere in der Regionalliga und OÖ-Liga aktiv und verfügt demnach über enorme Erfahrung. Auch wenn er vor rund zwei Wochen seinen 39. Geburtstag feierte, ist er topfit und hochmotiviert. Er ist auch charakterlich schwer in Ordnung und wohnt zudem in der Nähe unseres Sportplatzes". Mit Torwart Philipp Feichtinger (Ohlsdorf), Peter Augustini, der zu Landesligist Gmunden zurückkehrt und bei den Juniors kickt, sowie Nemanja Spasojevic, der aus gesundheitlichen Gründen seine Karriere beenden muss, stehen drei Akteure nicht mehr zu Verfügung. "Nemanja wird uns fehlen, da er unser Abwehrchef und ein absoluter Leistungsträger war", so Jukic.

"Sind keine Träumer, aber die Top-Teams sollten sich im Frühjahr warm anziehen"

Im Salzkammergut wurde am 10. Jänner das Training wieder aufgenommen. Nach einer 2:3-Niederlage gegen die Gmunden Juniors ist am kommenden Sonntag, am Kunstrasen in Gmunden, der FC Altmünster der nächste Gegner. "Die Spieler trainieren fleißig, zudem ist die Stimmung ausgezeichnet. Auch wenn wir als Vierter überwintern und die Aufstiegsplätze fünf Punkte entfernt sind, rechnen wir uns Chancen aus, ganz vorne mitmischen zu können. Wir sind keine Träumer und wissen, dass uns eine intensive und schwierige Rückrunde erwartet, aber die Top-Teams sollten sich im Frühjahr warm anziehen", spricht der Sportchef Klartext. "Die direkten Duelle werden den Ausschlag geben, aber da die Top-Drei der Tabelle allesamt nach Pinsdorf müssen, ist einiges möglich. Wichtig ist, dass wir uns im Frühjahr stark präsentieren - und sollte es am Ende nicht reichen, wollen wir mit einem schlagkräftigen Team in die nächste Saison gehen und von Beginn an im Aufstiegskampf Akzente setzen".

