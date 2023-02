Trainerwechsel in Gampern

Details Sonntag, 19. Februar 2023 13:27

Nach einer starken Rückrunde beendete die Union Gampern die vergangene Saison der 2. Klasse Süd am sechsten Rang. Auch in der aktuellen Spielzeit sind die Hausruckviertler in der Mitte der Tabelle präsent, konnten an die ausgezeichnete Performance vom letzten Frühjahr aber nicht anknüpfen, landeten in der Hinrunde am siebenten Platz und überwintern im Niemandsland. Unter einem neuen Trainer, der seit Jahresbeginn das Zepter schwingt, möchten die Gamperner im Sommer die Latte ein Stück weit höher legen und in der nächsten Saison im Vorderfeld mitmischen.

Neuer Trainer

Mit Klaus Preiner trägt seit wenigen Wochen ein Coach die Verantwortung, der zuletzt sechseinhalb Jahre lang bei Regionalligist Vöcklamarkt als Sportlicher Leiter und Co-Trainer tätig war. "Ich wohne seit rund 20 Jahren in Gampern und habe somit einen Bezug zum Verein. Der Klub verfügt über eine tolle Sportanlage und ist zudem überaus ambitioniert, weshalb ich das Traineramt übernommen habe und auch gewisse Ziele verfolge", erklärt der neue Übungsleiter. "Erfreulich ist, dass mit Joseph Gilhofer der bisherige Coach als Co-Trainer weiterhin zur Verfügung steht. Wir harmonieren ausgezeichnet und ergänzen uns gut, zudem kennt er die Spieler und die Mannschaft".

13 Premm-Tore

Die Kicker aus dem Bezirk Vöcklabruck kamen mit zwei Niederlagen holprig aus den Startblöcken, hatten auch auf der Zielgeraden mit Problemen zu kämpfen und ergatterten in den letzten vier Partien nur zwei Punkten. In den sechs Spielen dazwischen wusste die Union aber zu gefallen und feierte vier Siege. "Die junge Mannschaft verfügt über erhebliches Potenzial, konnte im Herbst verletzungsbedingte Ausfälle aber nicht kompensieren und an die starken Leistungen vom letzten Frühjahr nicht anschließen", so Preiner. Der Tabellensiebente fuhr auf eigener Anlage und in der Fremde jeweils zwei "Dreier" ein. Während die Top-Sechs der Tabelle mehr Treffer erzielten - Simon Premm steuerte 13 der 26 Union-Tore bei - kassierten nur vier Teams weniger Gegentore.

Neuer Offensivspieler

Beim Trainingsauftakt konnte der Neo-Coach mit Nicolas Kiefer einen neuen Offensivspieler begrüßen, der zuletzt bei Bezirksligist Neukirchen/Vöckla aktiv war. "Mehr hat sich nicht getan, es war aber auch nicht mehr geplant. Ich möchte mir im Frühjahr ein Bild von der Mannschaft bzw. vom Kader machen und betrachte die Rückrunde als Vorbereitung auf die nächste Saison. Im Sommer werden wir dann sehen, was wir ändern bzw. wo wir nachbessern müssen", meint Klaus Preiner.

Starke Testspielgegner - Trainingslager in Slowenien

Am 30. Jänner fiel im Hausruckviertel der Startschuss zur Vorbereitung auf die zweite Meisterschaftshälfte. Vor dem Kräftemessen am nächsten Sonntag, am Kunstrasen in Bad Wimsbach, mit dem ATSV Kohlgrube bestritten die Gamperner bereits drei Testspiele: 3:1 gegen Mondsee Juniors, 3:5 gegen Zipf und 1:2 gegen Abersee. "Die Vorbereitung ist bislang ganz gut verlaufen und die Leistungen in den Testspielen gegen durchwegs höherklassige Gegner waren ordentlich", ist der neue Übungsleiter zufrieden. Von 9. bis 12. März steht in Slowenien ein Trainingslager auf dem Programm, möchte der Neo-Coach seinen Kickern, eine Woche vor dem Rückrundenstart, in Catez den Feinschliff verpassen.

"Die Platzierung ist nicht wichtig"

"Da in der Tabelle vor uns sich eine Lücke aufgetan hat, sind im Frühjahr keine großen Sprünge möglich. Die Platzierung ist aber auch nicht so wichtig, da es in der Rückrunde vor allem darum geht, die Leistungsstärke des Kaders zu beobachten, um dann im Sommer möglicherweise Veränderungen vorzunehmen", meint Klaus Preiner. "Denn in der nächsten Saison wollen wir uns aus dem Niemandsland verabschieden, uns im Vorderfeld der Tabelle bewegen und sind bestrebt, ganz vorne mitzumischen".

