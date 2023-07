Trainerwechsel und Transferaktivitäten in Regau

Details Samstag, 15. Juli 2023 11:54

Die Union Raika Regau sammelte im Herbst 14 Punkte, holte in der Rückrunde der 2. Klasse Süd immerhin 18 Zähler und landet als Achter im Niemandsland der Tabelle. "In Summe wäre mehr möglich gewesen, im Herbst ist es aber nicht sonderlich gelaufen. Im Frühjahr hat die Mannschaft dann aber eine positive Entwicklung genommen und eine ordentliche zweite Meisterschaftshälfte absolviert. Demzufolge sind wir mit dem Abschneiden nicht unzufrieden", erklärt der stellvertretende Sportliche Leiter, Stephan Ematinger, der beim Trainingsauftakt, am vergangenen Montag, einen neuen Coach begrüßen konnte.

Solide Rückrunde

Die Kicker aus der Klimaschutz-Gemeinde feierten auf eigener Anlage und auf fremden Plätzen jeweils fünf Siege. Während die letzten Fünf der Tabelle weniger Treffer bejubeln durften, kassierten nur vier Teams mehr Gegentore. "Wie bereits erwähnt, hatten wir im Herbst Probleme und sind demnach ins Hintertreffen geraten. Im Frühjahr ist es dann aber nicht schlecht gelaufen und haben in der Rückrunde solide 18 Punkte gesammelt. Natürlich wären wir gerne ein, zwei Plätze weiter oben in der Tabelle gelandet, aufgrund der Steigerung im Frühjahr hat es aber halbwegs gepasst und konnten uns zumindest von der unteren Region fernhalten", so Ematinger.

Neuer Trainer

Da Coach Mario Blaha sich eine Auszeit nimmt, mussten die Hausruckviertler Ausschau nach einem neuen Übungsleiter halten und sind in der eigenen Liga fündig geworden. Norbert Maurer, der bis zum Frühjahr in Pinsdorf das Zepter geschwungen hatte, trägt nun in Regau die Verantwortung. "Norbert ist ein erfahrener Trainer und kennt die Liga", ist Stephan Ematinger fest davon überzeugt, mit der Verpflichtung des 64-Jährigen einen guten Griff getan zu haben.

Vier neue Kräfte und sechs Abgänge

Beim Trainingsauftakt fand der neue Coach einen stark veränderten Kader vor. Mit Stjepan Ujakovic, David Dallinger, Simon Spießberger und Leon Meyer wechselten nicht weniger als vier Akteure zu Bezirksligist Attnang. Auch Filip Brkic (Vöcklabruck) und Daniel Blaha (Gampern) haben den Verein verlassen. Mit Eldar Sahbegovic (Kammer 1b), Philipp Holzleithner (ATSV Timelkam), Anel Sumbuljevic (Neukirchen/Vöckla Nachwuchs) und Matej Klaric (Vöcklabruck Nachwuchs) stehen vier neue Kräfte zur Verfügung. "Auch wenn Talente aus dem U16-Team nachrücken, wird sich auf der Zielgeraden der Übertrittszeit vermutlich noch etwas, werden möglicherweise noch ein, zwei Kicker zu uns wechseln", kündigt der Funktionär weitere Transfers an.

Rangverbesserung erwünscht

Im ersten Testspiel ist am kommenden Freitag die SPG Lambach/Edt der Gegner. Auch in der neuen Saison wachsen im Bezirk Vöcklabruck die Bäume nicht in den Himmel, wird in Regau der Ball weiterhin flach gehalten. "Aufgrund des Trainerwechsels und der erheblichen Kaderveränderung wird es vermutlich eine Zeitlang dauern, bis die Mannschaft eine Einheit wird. Demzufolge geht es vor allem darum, die Jungen zu integrieren, die Entwicklung des Teams voranzutreiben und zur nötigen Stabilität zu finden. Demzufolge wird es auch in der kommenden Meisterschaft zu einem Platz im Vorderfeld der Tabelle wahrscheinlich nicht reichen", meint Stephan Ematinger. "Wir streben wieder eine Präsenz im Mittelfeld der Tabelle an, werden aber versuchen, einige Plätze nach oben zu klettern. Sollte die Entwicklung den gewünschten Verlauf nehmen, können wir in ein, zwei Jahren vielleicht ganz vorne mitmischen".

