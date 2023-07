TSV Timelkam möchte vorne mitmischen

Details Mittwoch, 05. Juli 2023 16:27

Der TSV Timelkam absolvierte in der 2. Klasse Süd eine ordentliche Saison, sammelte im Herbst 24 Punkte, fuhr im Frühjahr 20 Zähler ein und landete als Vierter im Vorderfeld der Tabelle. "Es ist Potenzial vorhanden und haben gesehen, dass wir ganz gut mithalten können, es hat jedoch die nötige Konstanz gefehlt, weshalb am Ende der Abstand zu den Aufstiegsplätzen sehr groß war. Dennoch haben wir uns ganz gut präsentiert und sind mit dem Abschneiden nicht unzufrieden", erklärt Sektionsleiter Dr. Alexander Kösters.

Unnötige Niederlagen

Die Hausruckviertler feierten vor heimischer Kulisse sieben Siege und fuhren auf fremden Plätzen ebenso viele "Dreier" ein. "Wir waren im Verlauf der Rückrunde vom Spitzenfeld der Tabelle nicht weit weg, haben im Frühjahr jedoch einige unnötige Niederlagen einstecken müssen, weshalb es für eine bessere Platzierung letztendlich nicht gereicht hat. Um ganz vorne zu landen, muss man stabil durch die Saison kommen und das war bei uns aufgrund des einen oder anderen Ausrutschers nicht der Fall", weiß der Sektionsleiter. Jeweils fünf Mannschaften kassierten weniger Gegentore bzw. trafen öfter ins Schwarze - Suljo Curic zeichnete für 17 der insgesamt 51-TSV Treffer verantwortlich.

Ein Heimkehrer und eine Neuerwerbung

Am kommenden Dienstag starten die Kicker aus dem Bezirk Vöcklabruck in die Vorbereitung und bestreiten am darauffolgenden Freitag, gegen Rüstorf, das erste Testspiel. Beim Trainingsauftakt wird Coach Jürgen Seifriedsberger mit Nicolas Kiefer, der nach Tätigkeiten in Neukirchen/Vöckla und Gampern wieder zu seinem Stammverein zurückkehrt, einen Heimkehrer begrüßen können. Auch Sanel Trebinjac (Attnang) streift das TSV-Trikot über. Alen Skrgic ist hingegen nicht mehr dabei, der 35-Jährige kickt ab sofort bei den Juniors von OÖ-Ligist Friedburg. "Aktuell führen wir zwar noch Gespräche, im Sommer wird sich aber voraussichtlich nichts mehr tun und werden vermutlich keinen weiteren Transfer tätigen", meint Dr. Kösters.

Präsenz im Aufstiegskampf erwünscht

Für die kommende Saison nimmt sich der TSV Timelkam viel vor und möchte in der neuen Meisterschaft eine gute Rolle spielen. "Wir möchten in der Tabelle vorne mitmischen und sind zuversichtlich, dieses Vorhaben realisieren zu können. Wir wollen den Rückstand zur Tabellenspitze minimieren und ganz vorne präsent sein, zumal die beiden Top-Teams aus Oberwang und Vöcklabruck aufgestiegen sind. Um dieses Ziel erreichen zu können, müssen wir jedoch zur nötigen Konstanz bzw. Stabilität finden", sagt der Sektionsleiter. "Allerdings wurde unsere Liga einigermaßen durcheinandergewirbelt, weshalb es für konkrete Prognosen noch zu früh ist. Neben den beiden Absteigern, SV Ebensee und Altmünster, wurden nicht uns nicht weniger als 1b-Teams zugeteilt - die Freude darüber hält sich in Grenzen. Eine davon, die Gmundner Juniors, gehen meiner Ansicht nach als top-Favorit in die Punktejagd".

2. Klasse Süd Transferliste

Ligaportal-App: 1.200 Fußballspiele pro Runde live! Android | iPhone | Huawei