Union Gampern bleibt mit Heimsieg gegen TSV Timelkam Spitzenreiter Ebensee auf den Fersen

Details Samstag, 27. April 2024 09:27

Die Union Gampern befindet sich in dieser Phase der Saison in einem beneidenswerten Flow – ist man doch seit dem Frühjahrssauftakt noch ungeschlagen und fuhr bislang bemerkenswerte fünf Siege ein. Am 20. Spieltag der 2. Klasse Süd empfing man vor eigenem Publikum den TSV Timelkam. Selbstredend wollte man auch heute jene Serie prolongieren. Dieses Ziel konnte schlussendlich in die Tat umgesetzt werden – 2:0 das Endergebnis.

Keine Tore in der ersten Hälfte

Vor einer absolut sehenswerten Kulisse, rund 300 Zuseher mitumfassend, dauerte es nicht lange bis beide Mannschaften auf Betriebstemperatur kamen. Bereits in den Anfangsminuten fanden die Preiner-Schützlinge eine sehr gute Einschussmöglichkeit vor – doch daraus konnte noch kein Kapital geschlagen werden. Auch die Gäste versteckten sich kaum und suchten Mittel und Wege, um gefährlich vor dem Gehäuse aufzukreuzen. Fortan entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe, wobei die wirklich hochkarätigen Torchancen auf sich warten ließen. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass der Zehntplatzierte im Ranking dem Führungstreffer dann plötzlich ungemein nahe war, doch Heimschlussmann Moshammer hatte seine Hände mit im Spiel und verhinderte somit einen Rückstand für sein Team. Somit ging es mit einem torlosen 0:0 in die Kabinen.

Heimteam netzt doppelt in zweiten 45 Minuten

An der Charakteristik des Spiels änderte sich auch nach Seitenwechsel wenig. Der Favorit aus Gampern war weiterhin sichtlich bemüht, sich mit schönen Kombinationen ins vordere Offensivdrittel zu spielen, um in weiterer Konsequenz den Defensivverbund von Timelkam gehörig ins Schwitzen zu bringen. Dies gelang am heutigen Abend nur bedingt, da sich der Gast in punkto Abwehrarbeit als ungemein diszipliniert, kompakt und aggressiv präsentierte und selbst im eigenen Umschaltspiel gefährliche Schüsse abgab. Wie in der ersten Hälfte, zirkulierte das Leder von der einen zur anderen Seite – beide Offensivlager blieben bisher noch glücklos. In der 76. Spielminute sorgten dann aber die Heimischen endlich für den ersten Treffer am heutigen Abend. Verantwortlich hierfür: Daniel Bauer, der nach einem Eckball ans Spielgerät kam und jenes in den Maschen auf abgebrühte Art und Weise versenkte. Mit dem Führungstor im Rücken agierte man nun mit breiter Brust am Rasen und versuchte ein mögliches Aufkommen der Gäste sofort in Keim zu ersticken. In der zweiten Minute der Nachspielzeit brachte Simon Premm den Sieg endgültig in trockene Tücher, welcher gekonnt zum 2:0 Endstand einschoss.

Stimme zum Spiel:

Klaus Preiner (Trainer Union Gampern):

„Timelkam hat ab der ersten Minute wirklich gefightet und uns nichts geschenkt. Zurzeit haben wir das Momentum auf unserer Seite. Gratulation an die Mannschaft, wie wir Woche für Woche abliefern“.

Die Besten: Dominik Moshammer (Union Gampern), Daniel Bauer (Union Gampern)

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.