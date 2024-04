SV Ebensee 1922 gewinnt gegen die Union Regau mit einem 5:0 Sieg

Details Samstag, 27. April 2024 18:23

Am Samstagnachmittag erlebte das Publikum ein Fußballspiel, das von Beginn an von der Heimmannschaft SV Ebensee 1922 dominiert wurde. Gegen Union Raika Regau zeigte Ebensee eine beeindruckende Leistung, die in einem 5:0 Endstand gipfelte. Schon in der ersten Halbzeit legte Ebensee mit einem 2:0 eine solide Grundlage für ihren Sieg.

Frühe Führung und kontinuierlicher Druck

Die Begegnung startete mit einem gegenseitigen Abtasten beider Teams, wobei die ersten zehn Minuten erste Offensivaktionen auf beiden Seiten sahen. Doch bereits in der 19. Minute brach SV Ebensee 1922 den Bann, als Nr. 9 Holzinger die Heimmannschaft mit einem Treffer über die rechte Seite in Führung brachte. Dieser frühe Erfolg gab Ebensee weiteren Auftrieb, und die Mannschaft drängte auf eine Erweiterung ihres Vorsprungs. In der 37. Minute gelang es Nr. 10 am Rand des 16ers, den Ball im Netz zu versenken und das 2:0 zu erzielen. Trotz einer Chance zum Anschlusstreffer von Union Regau, die der Tormann von Ebensee in der 39. Minute grandios vereitelte, ging es mit einem komfortablen 2:0 in die Halbzeitpause.

Zweite Halbzeit: Ebensee baut Vorsprung aus

Nach der Pause und einer kurzen Trinkpause ließ die Intensität des Spiels von Ebensee nicht nach. Die 71. Minute sah einen weiteren Höhepunkt, als nach einem Freistoß Nr. 9 Holinger per Kopf zum 3:0 für Ebensee traf. Dieser Treffer schien das Rückgrat von Union Regau zu brechen, die trotz einzelner Chancen, wie einem starken Schuss von Nr. 3 Klaric in der 32. Minute, der vom Torwart pariert wurde, kein Durchkommen fanden. In der 80. Minute erzielte Nr. 10 von Ebensee mit einem beeindruckenden Schuss das 4:0, gefolgt von einem souverän verwandelten Elfmeter durch Nr. 2 in der 86. Minute, der den Endstand auf 5:0 schraubte.

Die letzten Minuten des Spiels zeigten noch einmal die Stärke des Ebenseer Schlussmanns, der mit einer schönen Parade in der 90. Minute einen weiteren Treffer von Union

