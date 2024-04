Spektakuläre Torflut: Gschwandt 1b triumphiert über ASKÖ Pinsdorf!

Details Sonntag, 21. April 2024 19:15

Ein Fußballfest mit acht Toren erlebten die 150 Zuschauer beim Aufeinandertreffen von ASKÖ DMS Pinsdorf und Union Gschwandt 1b. Die Gäste setzten sich in einem torreichen Spiel mit einem Endstand von 6:2 durch und zeigten eine beeindruckende Offensivleistung. Von Beginn an entwickelte sich eine dynamische Partie, in der Gschwandt 1b früh die Führung übernahm und diese bis zum Schlusspfiff souverän verteidigte.

Einseitige erste Halbzeit

Die Partie begann mit hohem Tempo und Gschwandt 1b demonstrierte früh ihre Absichten, als Nedim Rizvanovic bereits in der 11. Minute das erste Tor erzielte. Die Gäste erhöhten den Druck weiter und profitierten in der 20. Minute von einem unglücklichen Eigentor durch Martin Blenk von ASKÖ Pinsdorf, wodurch es 0:2 stand. Doch die Heimmannschaft zeigte Charakter und antwortete nur zwei Minuten später mit einem Treffer von Branislav Panic zum 1:2, was kurzzeitig Hoffnung weckte. Die Freude währte jedoch nicht lange, denn Bastian Grill stellte in der 38. Minute mit dem 1:3 den alten Abstand wieder her. Mit diesem Spielstand ging es in die Halbzeitpause, wobei Gschwandt 1b deutlich das Kommando übernommen hatte.

Gschwandt 1b dominiert weiter

Nach der Pause setzte Gschwandt 1b ihre dominante Leistung fort. David Windischbauer trug sich in der 53. Minute in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 1:4. Die Heimmannschaft schien überwältigt, und in der 63. Minute verschärfte Nedim Rizvanovic mit seinem zweiten Tor des Tages die Lage für Pinsdorf weiter zum 1:5. Trotz des deutlichen Rückstands gab sich Pinsdorf nicht auf und Mujo Ramakic gelang in der 82. Minute der Treffer zum 2:5, was zumindest ein wenig Trost an diesem kalten Sonntagnachmittag (7 Grad) bot. Doch den Schlusspunkt setzte Thomas Altmaninger mit einem Tor in der 90. Minute zum 2:6 für Gschwandt 1b, was den überzeugenden Sieg der Gäste besiegelte.

Das Spiel endete mit einem deutlichen Sieg für Union Gschwandt 1b, die ihre offensive Stärke unter Beweis stellten und ASKÖ Pinsdorf trotz deren Bemühungen klar dominierten. Die Partie bot viele Highlights.

2. Klasse Süd: Pinsdorf : Gschwandt 1b - 2:6 (1:3)

90 Thomas Altmaninger 2:6

82 Mujo Ramakic 2:5

63 Nedim Rizvanovic 1:5

53 David Windischbauer 1:4

38 Bastian Grill 1:3

22 Branislav Panic 1:2

20 Eigentor durch Martin Blenk 0:2

11 Nedim Rizvanovic 0:1

