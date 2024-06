Union Gampern sichert sich Vizemeistertitel und kämpft in Relegation um Aufstieg

Ein intensives und spannendes Spiel zwischen dem SV Aurach und der Union Gampern endete mit einem knappen 3:2-Sieg für die Gäste. Nach einem Rückstand zur Pause konnte die Union das Spiel drehen und eroberte mit dem 19. Saisonsieg den Vizemeistertitel. In der kommenden Woche kämpft die Preiner-Elf in der Relegation um den Aufstieg.

Außenseiter mit knapper Pausen-Führung

Bereits in der 5. Minute hatte der SVA die erste große Chance. Nach einem hervorragenden Zuspiel von Patrick Roth scheiterte Kapitän Alex Riedl jedoch an Gästegoalie Dominik Moshammer. Nur drei Minuten später gelang der Union dann der Führungstreffer. Ein eigentlich ungefährlicher Freistoß von Moritz Stockinger führte zum 0:1. Der Ball blieb unberührt lange in der Luft und fand schließlich den Weg ins Tor, wobei Aurach-Torwart Willi Ringer unglücklich aussah.

Die Hausherren ließen sich davon nicht beeindrucken und reagierten prompt. In der 14. Minute glich Riedl nach einem präzisen Querpass von Roth per Direktabnahme zum 1:1 aus. Das Spiel war wieder offen, und beide Teams zeigten weiterhin engagierten Fußball. In der 27. Minute gelang Aurach dann die Führung. Ein toller Pass von Felix Urich fand den linken Flügelspieler Elias Bachmaier, der der Abwehr entwischte und mit einem präzisen Abschluss per Innenstange zum 2:1 traf.

Die erste Halbzeit endete mit einem knappen Vorsprung für die Auracher. Die Gäste hatten kurz vor dem Pausenpfiff noch eine große Möglichkeit zum Ausgleich, konnten den Ball jedoch im Strafraumgetümmel nicht im Tor unterbringen.

Gampern dreht das Spiel

Nach der Pause starteten die Gamperner energisch und druckvoll. In der 50. Minute fiel der verdiente Ausgleich durch Xaver Loy. Eine Flanke von Fabio Oberndorfer wurde verlängert und der Ball landete vor Loys Füßen, der zum 2:2 verwandelte. Die Gäste hatten nun spürbar Lust auf mehr und die Unterstützung ihrer mitgereisten Fans trug dazu bei, den Druck auf die Auracher zu erhöhen.

In der 58. Minute hatte Philipp Köttl Pech, als sein Distanzschuss nur die Latte traf. SVA-Keeper Ringer wäre hier chancenlos gewesen. Das Spiel flachte danach etwas ab und die Auracher Abwehr stand solide, während den Gästen zunächst die Kreativität fehlte, um weitere Chancen herauszuspielen.

Doch in der 81. Minute gelang der Union der entscheidende Treffer. Ein hoher Ball wurde vom Auracher Schlussmann nur unorthodox geklärt und landete bei Valentin Fuchs. Dieser nutzte die Gelegenheit und traf mit einem platzierten Distanzschuss ins freistehende Tor zum 2:3.

Mit dem Schlusspfiff in der 91. Minute war die Partie entschieden und die Union Gampern sicherte sich mit diesem verdienten Sieg die Vizemeisterschaft. Trotz der Niederlage zeigte auch der SVA eine starke Leistung und sorgte für ein spannendes und unterhaltsames Spiel.

