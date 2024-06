SV Gmunden Juniors muss sich trotz Heimerfolg gegen SPG-Grünau/Pettenbach 1c mit drittem Tabellenrang zufriedengeben

Details Montag, 10. Juni 2024 08:08

Im Zuge der 26. Runde der 2. Klasse Süd bot sich für den SV Gmunden Juniors noch die Chance auf den zweiten Tabellenplatz zu klettern. Doch in dieser Hinsicht war man auf Schützenhilfe von Aurach im Parallelspiel angewiesen. Der Gegner der Mannen vom Traunsee am gestrigen Sonntagnachmittag war die SPG-Grünau/Pettenbach 1c, welche sich momentan in starker Verfassung präsentieren. Schlussendlich setzte sich das Heimteam knapp mit einem 1:0 Erfolg durch, welcher aber aufgrund des Sieges von Union Gampern nicht für Platz zwei reichte.

Keine Tore in erstem Spielabschnitt

Vor einer tollen Kulisse, rund 150 Personen mitumfassend, tasteten sich beide Teams zunächst ab, wobei die Hausherren aber bald darauf das Kommando übernahmen und folglich dem Kontrahenten in seiner Hälfte richtig zusetzten und auf das Führungstor drückten. Doch die klaren Torchancen blieben vorerst noch Mangelware. Die Elftplatzierten im Ranking konnten sich aber in der Folge vom Druck des Heimteams befreien und kämpften sich so zurück in diese Begegnung. Auch kreuzten die Pramhas-Schützlinge ab und zu gefährlich vor dem gegnerischen Gehäuse auf, doch bis dato konnte man daraus kein Kapital schlagen und so blieb es beim 0:0 zur Pause.

Zehnminütige wetterbedingte Unterbrechung im zweiten Abschnitt

Beim Team vom Traunsee ging in der Kabine ein Ruck durch die Mannschaft. Gleich zu Beginn der zweiten Halbzeit erwischte es einen Traumstart und ging in der 50. Minute in Führung. Florian Zierlinger durfte sich in die Torschützenliste eintragen. Die Gäste wohl bei diesem Treffer noch mit den Gedanken in der Pause gewesen, blieben in der Folge aber ihrem Plan treu und drückten auf den Ausgleich. Doch das Wetter zog kurz darauf einen Strich durch die Rechnung und starker Regen verhinderte ein Weiterspielen. Schiedstrichter Florian Parzer unterbrach die Partie für rund zehn Minuten. Nach Wiederanpfiff machte das Auswärtsteam dort weiter, wo es vorher aufgehört hatte. Man trat nochmals gehörig auf das Gaspedal und schaltete ein paar Gänge nach oben, um die Defensive ins Schwitzen zu bringen und gleichsam für Gefahr im letzten Drittel zu sorgen. Nicht unerwähnt bleiben darf, dass jenes Team dem Ausgleich in der Schlussphase ungemein nahe war, doch leider konnte aus dieser Chance kein Profit geschlagen werden und so brachte der Drittplatzierte im Klassement den knappen Sieg über die Zielgerade.

Stimme zum Spiel:

Christian Pramhas (Trainer, SPG-Grünau / Pettenbach 1c):

„Es war über neunzig Minuten ein Spiel auf Augenhöhe. Ein Remis wäre sicherlich gerecht gewesen. Doch man muss Gmunden gratulieren, die im Frühjahr ungeschlagen blieben.“

Details

