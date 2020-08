1:5! Herbstmeister gerät gegen SV St. Wolfgang unter die Räder

Details Dienstag, 18. August 2020 10:37

Die neue Saison der 2. Klasse Süd wurde mit dem "Kracher" zwischen der Union Raika Regau und dem SV St. Wolfgang/Rußbach eröffnet. Die Troppmair-Elf eroberte in der letzten, makellosen Hinrunde mit 34 von 36 möglichen Punkten den Herbstmeistertitel, aufgrund der Annullierung der Saison wurde den Regauern jedoch die Chance auf den sofortigen Wiederaufstieg verwehrt. Auch der SV war als Dritter im Aufstiegskampf präsent. Die Union blieb im vergangenen Herbst ungeschlagen, erlebte im ersten Spiel der neuen Meisterschaft aber eine böse Überraschung. Nach acht Heimsiegen in Serie gerieten die Mannen von Coach Benjamin Troppmair mit 1:5 unter die Räder und mussten das bauART-Seestadion erstmals seit 18. Mai 2019 wieder als Verlierer verlassen. Die Kicker aus St. Wolfgang hingegen bewiesen ihre Stärke auf fremden Plätzen und fuhren den fünften "Dreier" in den letzten sechs Auswärtsspielen ein.

Jaschinski-Elf mit komfortabler 3:1-Führung

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Reinsprecht kamen knapp 200 Besucher auf ihre Kosten. Nur drei Minuten waren gespielt, als Philipp Hillbrand die Gästeelf von Coach Andrzej Jaschinski in Front brachte. Nach dem frühen Gegentor krempelte der "amtierende Herbstmeister" die Ärmel hoch, konnte zwei Chancen aber nicht nutzen. Nach einer Viertelstunde durften aber auch die heimischen Fans jubeln, als Neral Haliti aus abseitsverdächtiger Position der Ausgleich gelang. Doch fünf Minuten später hatte der SV die Nase erneut vorne - Josip Curic stellte mit einem satten Schuss auf 1:2. Die Regauer kämpften beherzt und waren um den erneuten Ausgleich bemüht, doch kurz vor der Pause stellten die Gäste die Weichen auf Sieg. Wieder war es Hillbrand, der dem neuen Union-Schlussmann, Marcel Illy, das Nachsehen gab und den 1:3-Halbzeitstand fixierte.

Gäste legen zwei Tore nach

Trotz des klaren Rückstandes hatte sich die Troppmair-Elf für den zweiten Durchgang viel vorgenommen und wollte das Ruder herumreißen. Doch bereits in der Anfangsphase machten die Gäste mit einem Doppelschlag den Deckel drauf. Gerald Greiner tanzte drei Gegenspieler aus, erhöhte auf 1:4 und sorgte endgültig für klare Verhältnisse. 180 Sekunden später schlug es im Kasten der geschlagenen Regauer erneut ein. Wieder war es Greiner, der nach Vorarbeit von Hillbrand ins Schwarze traf. Mit diesem Treffer hatte die Jaschinski-Elf ihr Pulver verschossen, die Gäste verwalteten in der restlichen Spielzeit aber das Ergebnis. Da SV-Keeper Danijel Grgic kurz vor Schluss eine Regauer Chance zunichte machte, blieb es beim 1:5. Nach der bitteren Klatsche ist die Troppmair-Elf am kommenden Freitag beim SV Attersee zu Gast, tags darauf empfängt der SV St. Wolfgang das 1b-Team aus Bad Ischl zum Derby.





