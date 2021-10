Mondsee Juniors filetieren Bad Ischl 1b mit 7:0

Details Montag, 18. Oktober 2021 21:42

Die Mondsee Juniors erteilten Bad Ischl 1b eine Lehrstunde: 7:0 hieß es am Ende für die Mondseer. Als Favorit rein – als Sieger raus. Die Mondsee Juniors haben alle Erwartungen erfüllt. Moritz Pointinger und Jonas Ellmauer trafen vor 40 Zuschauern in der BWT-Arena doppelt.

Mario Jakovljevic brachte die Gastgeber in der 38. Minute nach vorn. In derselben Minute kassierte Sebastian Plieseis von den Ischlern für eine Beleidigung die Rote Karte von Referee Alois Feichtinger. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Moritz Pointinger einen weiteren Treffer für die Union Mondsee Juniors. Mit der Führung für die Mondsee Juniors ging es in die Halbzeitpause. Mit dem Tor zum 3:0 steuerte Pointinger bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (47.). Mit dem 4:0 von Johann Holzleithner für die Union Mondsee Juniors war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.). Die Mondsee Juniors bauten die Führung aus, indem Jonas Ellmauer zwei Treffer nachlegte (52./56.). Den Vorsprung der Union Mondsee Juniors ließ Golem Shabani in der 74. Minute anwachsen. Letztlich kamen die Mondsee Juniors gegen den SV Bad Ischl 1b zu einem verdienten 7:0-Sieg.

Mit dem souveränen Sieg gegen Bad Ischl 1b festigten die Union Mondsee Juniors die vierte Tabellenposition. Offensiv konnte den Mondsee Juniors in der 2. Klasse Süd kaum jemand das Wasser reichen, was die 30 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Sieben Siege und drei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz der Union Mondsee Juniors.

Mit 34 Gegentreffern ist der SV Bad Ischl 1b die schlechteste Defensivmannschaft der Liga. Der Tabellenletzte holte auswärts bisher nur fünf Zähler. Nach der empfindlichen Schlappe stecken die Gäste weiter im Schlamassel. Die Ausbeute der Offensive ist bei Bad Ischl 1b verbesserungswürdig, was man an den erst acht geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Der SV Bad Ischl 1b musste sich nun schon siebenmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Bad Ischl 1b insgesamt auch nur einen Sieg und zwei Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Die Mondsee Juniors wandern mit nun 21 Zählern auf dem Konto weiter auf dem Erfolgspfad, während die Welt des SV Bad Ischl 1b gegenwärtig trist aussieht.

Nächsten Sonntag (15:30 Uhr) gastieren die Union Mondsee Juniors bei der Union Raika Regau, Bad Ischl 1b empfängt zeitgleich den SV Promot Roitham.

2. Klasse Süd: Union Mondsee Juniors – SV Bad Ischl 1b, 7:0 (2:0)

38 Mario Jakovljevic 1:0

44 Moritz Pointinger 2:0

47 Moritz Pointinger 3:0

48 Johann Holzleithner 4:0

52 Jonas Ellmauer 5:0

56 Jonas Ellmauer 6:0

74 Golem Shabani 7:0

