Union Gampern feiert in Derby ersten Heimsieg

Zum Auftakt der sechsten Runde der 2. Klasse Süd kam es in der Begegnung zwischen der Union Gampern und dem SV JARAFLEX Aurach zu einem interessanten Kräftemessen. Am Freitagabend stand nicht nur die offizielle Flutlicht-Eröffnung auf dem Programm, es ging auch um einen prestigeträchtigen Derbysieg. Nach nur einem Punkt aus den letzten beiden Spielen setzten sich die Mannen von Trainer Joseph Gilhofer mit 3:1 durch und feierten in dieser Saison den ersten Heimsieg. Die Auracher hingegen fuhren in der aktuellen Spielzeit bereits drei "Dreier" ein, der SVA musste jedoch fünf Tage nach einer Heimpleite gegen Neukirchen den Platz erneut als Verlierer verlassen.

Benjamin Premm bringt Hausherren in Front

Rund 250 Besucher bekamen zunächst ein ausgeglichenes Match zu sehen, wenngleich beiden Mannschaften, nach den Niederlagen am vergangenen Wochenende, eine gewisse Verunsicherung anzumerken war. Auch wenn es hin und her ging, hatten beide Teams mit dem tiefen Boden zu kämpfen, weshalb sich das Geschehen vorwiegend zwischen den beiden Strafräumen abspielte. Nach einer halben Stunde brandete am Union-Platz Jubel auf, als Benjamin Premm den Ball nach einer Flanke mit dem Kopf verlängerte und der Gilhofer-Elf eine knappe 1:0-Pausen-Führung bescherte.

Union-Kapitän trifft zur Vorentscheidung

Nach dem Wiederanpfiff des umsichtigen Schiedsrichter Kreuzer war die Gästeelf von Neo-Coach Bozidar Radujkovic um den Ausgleich bemüht, der SVA konnte aber keine zwingenden Chancen kreieren. Die Hausherren stützten sich auf eine kompakte Defensive, ließen nicht viel zu und erzwangen in Minute 63 die Vorentscheidung. Kapitän Simon Premm zog an der Strafraumgrenze ab und knallte die Kugel mit einem strammen Schuss unter die Latte. Mit diesem Treffer hatte die Union den Aurachern den Zahn gezogen und kontrollierte in der restlichen Spielzeit das Derby. Nach 85 Minuten war die Messe endgültig gelesen - nach einer Ecke des eingewechselten Sebastian Oberndorfer traf Wolfgang Draschwandtner aus der Drehung zumn 3:0. Die Gäste waren längst geschlagen, in der Nachspielzeit durfte sich die Radujkovic-Elf aber zumindest über den Ehrentreffer freuen, als Alex Riedl den Ball aus rund 20 Metern im langen Kreuzeck versenkte.

Johann Stockinger, Sektionsleiter Union Gampern:

"Wir konnten einen verdienten Sieg feiern und freuen uns über diesen Derbyerfolg und den ersten Heim-Dreier. Dieser Sieg ist für die Moral ungemein wichtig und haben Anschluss ans Mittelfeld der Tabelle gefunden, zudem konnten wir die offizielle Flutlicht-Eröffnung erfolgreich gestalten".