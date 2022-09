5:0! Union Oberwang fegt 10 Pinsdorfer vom Platz

Details Montag, 12. September 2022 11:17

Am fünften Spieltag der 2. Klasse Süd kam es in der Begegnung zwischen der Union Oberwang und der ASKÖ Pinsdorf zu einem überaus interessanten Duell. Nachdem die Union im Sommer um Haaresbreite am Aufstieg vorbeigeschrammt war, starteten die Oberwanger unter Neo-Coach Marcus Esser exzellent in die Saison und konnten die drei bisherigen Spiele allesamt gewinnen. Aber auch die ASKÖ ist seit geraumer Zeit ausgezeichnet unterwegs und reiste nach fünf Siegen in den letzten sechs Partien mit breiter Brust an. Doch aufgrund eines Platzverweises waren die Pinsdorfer nach drei Minuten nur noch zu zehnt - die Esser-Elf wusste die numerische Überlegenheit zu nutzen und feierte am Sonntagnachmittag einen 5:0-Kantersieg.

Spasojevic sieht in Minute drei Rot - Markus Soriat vergibt Elfmeter

Kaum hatte Schiedsrichter Pumberger das Match angepfiffen, waren die Gäste nur noch zu zehnt. ASKÖ-Schlussmann Philipp Feichtinger rutschte beim Abschlug aufgrund des nassen Bodens weg und schoss den Ball Christoph König an die Brust. Über Umwege kam das Leder zu Markus Lametschwandtner, der auf den verwaisten Pinsdorfer Kasten schoss, der zurückgeilte Nemanja Spasojevic konnte einen Treffer verhindern, klärte die Situation jedoch mit einem Handspiel. Der Referee stellte den 25-jährigen Bosnier mit Rot vom Platz und zeigte auf dem Punkt - beim fälligen Elfmeter scheiterte Markus Soriat aber an Goalie Feichtinger.

Sperr bringt Hausherren in Front - Oberwanger Doppelschlag kurz vor der Pause

Nach zehn Minuten durften sich die heimischen Fans dann aber doch über die Führung freuen, als Julian Soriat auf der linken Seite eine Flanke schlug und Niklas Sperr mit dem Kopf zur Stelle war. Die Gäste steckten das Gegentor weg und spielten auch mit nur zehn Mann gefällig nach vorne, am Oberwanger Strafraum war aber zumeist Schluss mit lustig. Die Union tat sich zunächst schwer, die numerische Überzahl entscheidend zu nutzen, kurz vor der Pause zog die Esser-Elf mit einem Doppelschlag dem bislang starken Gegner aber den Stecker. Zunächst nickte Simon Loindl eine Flanke von Markus Lametschwandtner ein. Drei Minmuiten später war es wieder Sperr, der nach einer Flanke von Julian Soriat per Kopf den 3:0-Halbzeitstand besiegelte.

Esser-Elf legt zwei Tore nach

Trotz des klaren Rückstandes kamen die dezimierten Pinsdorfer entschlossen aus der Kabine, die Mannen von Trainer Norbert Maurer hatten kurz nach der Pause mit einem Lattentreffer aber Pech. Nach rund 55 Minuten machten die Hausherren mit dem zweiten Doppelschlag an diesem Nachmittag den Deckel endgültig drauf. Nach weinem weiten Abschlag von Keeper David Röthleitner verschätzte sich ein ASKÖ-Verteidiger, Loindl lief alleine auf den Pinsdorfer Kasten zu und setzte das Leder ins lange Ecke. Fünf Minuten später führte der eingewechselte Leo Lametschwandtner einen Corner aus, Kapitän Josef Heisler fackelte nicht lange und erhöhte mit einem Volley auf 5:0. Da die Messe längst gelesen war, plätscherte das Spiel fortan dahin. Die Esser-Elf beschränkte sich auf das Notwendigste und kam in der restlichen Spielzeit nur zur einen oder anderen Halbchance.

Marcus Esser, Trainer Union Oberwang:

"Die Rote Karte in Minute drei war spielentscheidend, auch wenn wir den daraus resultierenden Elfmeter nicht verwerten konnten. Die Pinsdorfer waren in Halbzeit eins der erwartet starke Gegner, mit dem Doppelschlag konnten wir das Match aber vor der Pause entscheiden und einen verdienten Sieg feiern. Es läuft bislang ausgezeichnet, meine neue Mannschaft hat einen tollen Charakter, zudem arbeiten alle Spieler im Training hart".