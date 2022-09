Nach späten Toren bejubelt Vöcklabrucker SC neunten Sieg in Serie

Details Sonntag, 25. September 2022 16:46

In der siebenten Runde der 2. Klasse Süd kam es in der Begegnung zwischen dem Vöcklabrucker SC und dem SV Zebau Bad Ischl 1b zu einem klassischen Duell "David gegen Goliath". Im Aufeinandertreffen zwischen dem verlustpunktfreien Tabellenführer und dem punktelosen Schlusslicht waren die Rollen klar verteilt, diskutierten die Experten nur über die Höhe des Sieges der Kenjar-Elf. Doch am Samstagabend gelang es dem Ligaprimus 80 Minuten lang nicht, den Ischler Beton zu knacken, ehe in der Schlussphase die heimischen Fans dann doch ausgelassen jubeln durften und die Vöcklabrucker mit einem letztendlich klaren 3:0-Erfolg den neunten Sieg in Serie feierten. Der Nachzügler schnupperte an einer Überraschung, die Mannen von Trainer Manfred Strübler standen aber zum sechsten Mal in Folge mit leeren Händen da und zieren mit einem noch jungfräulichen Punktekonto weiterhin das Ende der Tabelle.

Disziplinierter Nachzügler verteidigt beherzt

Nach dem Anpfiff von Schiedsrichter Casurovic bekamen die Zuschauer ein Spiel auf ein Tor zu sehen. Der Favorit nahm das Heft in die Hand, doch der disziplinierte Nachzügler machte hinten dicht, agierte taktisch geschickt und stützte sich auf eine kompakte und kompromisslose Abwehr. Dennoch kam der Tabellenführer zu etlichen Chancen, die besten davon verjuxten Kapitän Petar Cotic und Fatlum Namani jedoch. Die kampfstarken Kaiserstädter verteidigten beherzt und brachten das 0:0 in die Pause.

Vöcklabrucker Joker sticht - Torjäger schnürt Doppelpack

Nachdem die Seiten gewechselt wurden, ging nach Wiederbeginn der Einbahnstraßenfußball in die andere Richtung. Die Elf rund um Spielertrainer Edis Kenjar dominierte auch nach der Pause das Geschehen, der Ligaprimus tat sich in Durchgang zwei jedoch schwer, klare Chancen zu kreieren. Die kompakte Defensive der Gäste hielt dem Vöcklabrucker Druck weiterhin stand, sodass die Strübler-Elf insgeheim bereits mit einem überraschenden Punktgewinn liebäugelte. Doch in Minute 80 war der Bann gebrochen, als der ebenerst eingewechselte Dion Krasniqi nach einem Gestochere auf 1:0 stellte. 120 Sekunden später brandete im Volksbank-Stadion erneut Jubel auf - nach einer gelungenen Kombination der Hausherren zog Cotic direkt ab und sorgte für die Vorentscheidung. Kurz danach war es Vöckabrucks Torjäger vorbehalten, den Schlusspunkt zu setzen, als der 31-jährige Cotic mit einem trockenen Schuss seinen bereits zwölften Saisontreffer erzielte und der Kroate den 3:0-Erfolg des Tabellenführers besiegelte.

Klaus Stagl, Sektionsleiter Vöcklabrucker SC:

"Gegen vermeintlich schwächere Gegner tun wir uns immer schwer, am Samstag war das nicht anders. Kompliment an das Schlusslicht, das ausgezeichnet verteidigt und uns das Leben schwer gemacht hat. Letztendlich konnten wir unserer Favoritenrolle aber doch gerecht werden und den angestrebten Pflichtsieg einfahren. Nun können wir das anstehende, spielfreie Wochenende genießen, ehe es in den direkten Duellen gegen die Konkurrenten zur Sache geht".