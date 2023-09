SK Neukirchen/Altmünster dreht das Spiel und gewinnt mit 5:2 gegen Lenzing!

Details Sonntag, 17. September 2023 19:13

Das Spitzenspiel der 5. Runde in der 2. Klasse Süd lautet SK Polar Neukirchen/A. gegen ATSV Lenzing. Die Gastgeber konnten beim Derby letzte Woche gegen den Absteiger FC Altmünster einen Punkt mitnehmen und stehen vor dem Spieltag auf Platz 5. Lenzing bejubelte einen 3:0 Heimerfolg über Pinsdorf und steht vor der Partie auf Platz 4. Mit einem 5:2 Heimsieg zieht Neukirchen an Lenzing in der Tabelle vorbei.

Gäste mit Blitzstart

Beide Mannschaften wollen diese Partie natürlich gewinnen, um an den Spitzenteams dranzubleiben. Besonders nach der überraschenden Niederlage der Gmunden Juniors gegen die Gschwandtner 1b können beide Boden gut machen. Die Partie war gerade erst angepfiffen und schon steht es 0:1. Die Gäste nutzen einen Ballverlust im Aufbauspiel und Lukas Schuster erzielt die frühe Führung für Lenzing. In der Folge gibt es Chancen auf beiden Seiten, wobei die Hausherren mehr vom Spiel haben. Kurz vor der Halbzeit belohnt sich das Heimteam in Person von Akos Zsök. Nach einem Freistoß ist der Neukirchen-Akteur per Kopf zur Stelle und gleicht aus. So geht es mit einem 1:1 Unentschieden in die Pause

Neukirchen nutzt Überzahl aus

Anders als in der ersten Halbzeit verschlafen die Hausherren den Anfang nach dem Seitenwechsel nicht, sondern sie spielen sich sofort einige Torchancen heraus. Vor dem Tor fehlt aber an diesem Tag häufig die letzte Konsequenz und Neukirchen lässt viele Chancen liegen. In der 60. Minute macht es Neukirchen aber besser und Kilian Leidinger bringt seine Mannschaft in Führung. Wenige Minuten später schwächen sich die Gäste selbst. Velid Esen hat bereits in der ersten Halbzeit für eine Unsportlichkeit gelb gesehen, die zweite gibt’s für Kritik und somit ist Lenzing fortan zu zehnt. Die Gäste geben sich nicht auf und kommen nach einem Eckball durch ein Kopfballtor von Manuel Riedl sogar zum Ausgleich. Im Laufe des Spiels kann Neukirchen aber die Überzahl ausnutzen und auch die Einwechselspieler bringen nochmals frischen Wind. So schnürt Leidinger in Minute 77. seinen Doppelpack und der eingewechselte Patrick Ennsbrunner erhöht kurz darauf. In der Nachspielzeit sorgt Nermin Jahic mit seinem dritten Saisontor für den 5:2 Endstand.

Stimme zum Spiel:

Wilhelm Laimer, Obmann SK Neukirchen/Altmünster:

„Im Sommer ist ein guter Ruck durch die Mannschaft gegangen und wir haben den Kader breiter aufgestellt. Nach diesem schwierigen Auftaktprogramm mit zehn Punkten dazustehen, da sind wir natürlich zufrieden. Trotzdem schauen wir nicht wirklich auf die Tabelle. Uns ist wichtig, dass wir uns weiterhin gut präsentieren.“

