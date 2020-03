Union Michaelnbach: "Hätten uns super verstärkt"

Details Montag, 16. März 2020 12:52

Nach einer enttäuschenden Hinrunde wäre die Union Michaelnbach wieder am Weg zurück in die Erfolgsspur gewesen, die aktuelle Situation nimmt dem Tabellenzehnten der 2. Klasse West-Nord jedoch den Wind aus den Segeln. "Wir haben den Kader neu ausgerichtet und uns super verstärkt. Zudem ist die Mannschaft in der Vorbereitung zu einer kompakten Einheit zusammengewachsen. Da wir endlich wieder über ein starkes Team verfügen, trifft uns im sportlichen Bereich die derzeitige Situation besonders hart", erklärt Trainer Gerhard Mittermayr.

Sechs neue Kräfte und vier Abgänge

Nach einem Gastspiel beim ESV Wels ist Afrim Suajipi wieder an seine alte Wirkungsstätte zurückgekehrt. Beim Trainingsauftakt konnte Coach Mittermayr mit Torjäger Soleyman Mohammadi (St. Martin/Traun), Flügelspieler Mohammad Samurrai (Blaue Elf Linz), Defensivspieler Akin Öztürk (Gallspach) und den slowenischen Stürmer Admir Music vier weitere Verstärkungen begrüßen. Auch der Brasilianer Matheus De Souza, dessen Vertrag mit dem SV Pasching aufgelöst wurde, gehört dem Kader an. "Im Herbst war unsere Offensive eine große Baustelle, haben mit den Transferaktivitäten darauf reagiert und uns ordentlich verstärkt. Von Music darf man einiges erwarten, der ungemein schnelle Angreifer wollte eigentlich in der 2. Liga oder Regionalliga unterkommen, ein Engagment hat sich jedoch zerschlagen, weshalb der Slowene zumindest im Frühjahr bei uns gemeldet ist", so Mittermayr. Drazen Lijesnic (Blau-Weiße Jungs Linz) und Sercan Serbest (Ansfelden) haben den Verein verlassen. Während der Tscheche Peter Vorisek in seine Heimat zurückkehrte, hat sich Michael Berthold eine Auszeit genommen. "Vorisek ist mit seiner professionellen Einstellung ein absolutes Vorbild und wäre für unsere Mannschaft enorm wichtig gewesen, aus privaten Gründen kehrte Peter jedoch nach Tschechien zurück. Auch wenn sein Abgang schmerzt, kann ich seine Entscheidung nachvollziehen", meint der Trainer.

Gelungene Vorbereitung

Die Union konnte drei von von Testspielen gewinnen: 3:2 gegen Hörsching, 2:1 gegen Grieskirchen Juniors, 6:0 gegen Buchkirchen Reserve, 1:2 gegen Kammer und 2:5 gegen Ohlsdorf. "Die Ergebnisse und Leistungen waren sehr gut. Die gesamte Vorbereitung ist planmäßig verlaufen, zudem hat sich in den vergangenen Wochen eine ideale Mischung ergeben, ergänzen sich die erfahrenen und jungen Spieler ausgezeichnet. Nach einer Durststrecke stimmt die Richtung wieder, weshalb uns die Aussetzung des Spielbetriebes hart trifft. Auch wenn alle Vereine in einem Boot sitzen und es aktuell nicht danach aussieht, als sollte die Meisterschaft in absehbarer Zeit fortgesetzt werden können, hoffen wir, dass die Rückrunde gestartet wird", sagt Gerhard Mittermayr.

Zugänge:

Akin Öztürk (Gallspacher SK)

Soleyman Mohammadi (ATSV St. Martin/Traun)

Matheus de Souza (SV Pasching)

Afrim Suajipi (ESV Wels Reserve)

Mohammad Samurrai (zuletzt ASKÖ Blaue Elf Linz)

Admir Music (Slowenien)

Abgänge:

Drazen Lijesnic (Blau-Weiße Jungs Linz)

Sercan Serbest (Union Ansfelden)

Peter Vorisek (Tschechien)

Michael Berthold (Karrierepause)

Testspiele:

3:2 gegen SC Hörsching (1M)

2:1 gegen SV Grieskirchen Juniors (2MW)

6:0 gegen Union Buchklirchen Reserve (BLS)

1:2 gegen SK Kammer (LLW)

2:5 gegen ASKÖ Ohlsdorf (BLS)

Günter Schlenkrich

