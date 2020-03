ASKÖ Bruck/Peuerbach: "Schauen nicht auf die Tabelle"

Details Montag, 09. März 2020 11:24

Nach einem achten Platz im Vorjahr kam die ASKÖ Bruck/Peuerbach in der aktuellen Saison der 2. Klasse West-Nord bislang nicht vom Fleck, sammelte in der Hinrunde lediglich vier Punkte und weiß in der Tabelle nur Schlusslicht Reichersberg hinter sich. "Nach einer ansprechenden Hinrunde in der letzten Saison hatten wir im Frühjahr bereits Probleme. Im Herbst ist dann gar nichts mehr gegangen, wenngleich wir in einigen Spielen mit dem Gegner auf Augenhöhe waren. Die Erwartungen haben sich in Grenzen gehalten, etwas mehr hätte es aber schon sein dürfen, doch bekanntlich lügt die Tabelle nicht", erklärt Sektionsleiter Alfred Freilinger.

Nur vier gesammelte Punkte - in der Fremde seit 19. Mai 2019 sieglos

Die ASKÖ musste im Herbst nicht weniger als zehn Niederlagen einstecken und ging nur gegen die Tabellennachbarn nicht leer aus. Während es bei Schlusslicht Reichersberg nur zu einem Unentschieden reichte, konnte gegen Suben ein "Dreier" eingefahren werden. "Da im letzten Frühjahr der Pfeil zumeist in die falsche Richtung gezeigt hat, haben wir gewusst, dass es zu einer Präsenz im Vorderfeld der Tabelle nicht reichen wird. Wir hätten uns jedoch eine bessere Platzierung und vor allem mehr Punkte erhofft. Die Ergebnisse sprechen einre klare Sprache, die Leistungen war in einigen Spielen aber in Ordnung", so Freilinger, der sich über den bislang einzigen Sieg auf eigener Anlage freuen konnte - in der Fremde warten die Brucker seit 19. Mai 2019 vergeblich auf ein Erfolgserlebnis und ergatterten in den letzten sieben Auswärtsspielen nur einen Zähler.

Neuer Spielertrainer

Nach dem Rücktritt von Robert Müller, der inzwischen wieder in Hartkirchen das Zepter schwingt, ist die ASKÖ Bruck/Peuerbach auf der Suche nach einem Nachfolger in den eigenen Reihen fündig geworden. "Oktay Cansiz ist im letzten Sommer als Spieler zu uns gewechselt, hat im Herbst den Lehrgang zur UEFA-B-Lizenz erfolgreich abgeschlossen und trägt im neuen Jahr als Spielertrainer die Verantwortung. Aufgrund der aktuellen Tabellensituation macht es keinen Sinn, Transfers zu tätigen, weshalb wir im Winter keine neuen Spieler verpflichtet haben und mit dem bestehenden Kader - bis auf Christoph Pühringer, der zum Lokalrivalen, Union Peuerbach, wechselte - in die zweite Meisterschaftshälfte gehen", weiß der Sektionsleiter.

Ausgeglichene Testspiel-Bilanz

Vor der Meisterschaftsgeneralprobe, am kommenden Samstag gegen Weibern, bestritt der Nachzügler vier Testspiele: 2:0 gegen SK Schärding Reserve, 7:2 gegen Passau, 1:4 gegen St. Stefan und 1:5 gegen Niederthalheim. "Neo-Spielertrainer Cansiz leitet ein abwechslungsreiches Training. Im Spiel gegen Schärding war seine Handschrift klar zu erkennen, war die Leistung beim Sieg gegen die zweite Mannschaft von Landesliga-Herbstmeister Schärding vielversprechend", ist Alfred Freilinger zuversichtlich, dass die Richtung stimmt.

"Mannschaft soll sich weiterentwickeln und einen Schritt nach vorne machen"

Betrachtet man die Tabelle, erkennt man, dass es für die Cansiz-Elf im Frühjahr vermutlich nicht mehr als um einen Platz nach oben gehen kann. "Natürlich hoffen wir auf eine Rangverbesserung, wenngleich wir nicht auf die Tabelle schauen. Wichtig ist, dass sich die Mannschaft weiterentwickelt und einen Schritt nach vorne macht. Grundsätzlich betrachten wir die Rückrunde als Aufbau für die nächste Saison. Auch wenn es immer schwieriger wird, zwei Mannschaften zu stellen, wollen wir die Kaderplanung frühzeitig vorantreiben, um in der kommenden Meisterschaft eine bessere Rolle spielen zu können", meint der Sektionsleiter.

Zugänge:

---

Abgänge:

Robert Müller, Trainer (UFC Hartkirchen)

Christoph Pühringer (Union Peuerbach)

Transferliste OÖ 2. Klasse West-Nord

Bisherige Testspiele:

2:0 gegen SK Schärding Reserve (LLW)

7:2 gegen Eintracht Passau (Deutschland)

1:4 gegen Union St. Stefan (2NW)

1:5 gegen ASV Niederthalheim (2MW)

Testspiele-Übersicht OÖ 2. Klasse West-Nord

