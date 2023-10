Union Suben beendet mit 2:1-Sieg gegen Esternberg 1b Negativserie

Details Montag, 02. Oktober 2023 19:01

In der siebten Runde der 2. Klasse West-Nord kam es am Sonntagnachmittag unter anderem zur Begegnung zwischen der Union Suben und der Union Esternberg 1b. Die Gäste aus Esternberg konnten in den bisherigen sechs Spielen nur magere zwei Zähler ergattern, aber auch bei Suben läuft es noch nicht wie erwünscht. Nach sechs Duellen konnte man fünf Punkte einfahren. In der vergangenen Woche war Suben in Eggerding zu Gast, wo man beim 3:3 einen Punkt holen konnte. Esternberg hingegen spielte daheim gegen Freinberg und auch dieses Spiel endete mit einem Unentschieden. Es erwartet uns demnach auf jeden Fall ein spannendes Spiel – Suben setzte sich am Ende mit 2:1 durch und kann über den zweiten Saisonsieg jubeln.

Suben mit knapper Führung zur Pause

Vor rund 150 Besuchern kamen die beiden Teams in der BARista Arena in Suben auf das Spielfeld. Die Hausherren erwischten den besseren Start und konnten durch einen Standard nach zehn Minuten bereits in Führung gehen. Nach einem Eckstoß war Karel Rubey mit dem Kopf zur Stelle und verwertete diesen zum 1:0. Bis zur Halbzeitpause hatte Suben die Begegnung unter Kontrolle, zu wirklich gefährlichen Chancen kam es aber nicht mehr. Damit ging es mit einem knappen 1:0-Vorsprung für das Heimteam in die Kabinen.

Hausherren erhöhen auf 2:0 – Anschlusstreffer macht Spiel nochmals spannend

Auch nach Wiederbeginn von Schiedsrichter Florim Bobaj dominierte die Schmidseder-Elf die Partie, ohne aber wirklich gefährlich zu werden. In Minute 57 kam nach einer Standardsituation der Ball zu Vojtech Gajecky und man konnte den Treffer zum 2:0 bejubeln. Fünf Minuten vor Schluss kamen auch die Gäste noch einmal vor das Tor. Janik Huber nutzte diese Gelegenheit aus und traf zum 2:1. Die Esternberger versuchten nach diesem Anschlusstreffer noch alles, um die Partie auszugleichen, zu einer gefährlichen Aktion kam es aber nicht mehr. Damit gewinnt Suben ein recht chancenarmes Spiel nach 90 Minuten mit 2:1.

Stimme zum Spiel:

Christoph Schmidseder, Trainer Union Suben:

„Über 90 Minuten war das ein verdienter Sieg, wir hatten die Partie eigentlich die ganze Zeit unter Kontrolle und verzeichneten die besseren Chancen. Esternberg hatte bis auf die Schlussphase nicht wirklich gute Torchancen. Wir hatten aber auch nicht die großen Möglichkeiten, ein paar Halbchancen, sind durch Standards aber immer wieder gefährlich geworden. In Summe ist es ein verdienter Sieg.“

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.