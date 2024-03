Union Suben entführt in enger Partie drei Punkte aus Hartkirchen

Details Montag, 25. März 2024 10:56

Am Sonntagnachmittag kam es zum Abschluss der 15. Runde in der 2. Klasse West-Nord zum Aufeinandertreffen zwischen der UFC Raika Hartkirchen und der Union Suben. Während Hartkirchen im oberen Tabellendrittel präsent ist, platzieren sich die Subener im Mittelfeld der Rangliste. Die Gäste aus Suben mussten sich zum Rückrundenauftakt gegen Freinberg trotz zwischenzeitlicher Führung knapp mit 3:4 geschlagen geben, Hartkirchen hatte noch spielfrei. Ein Tor machte in dieser Partie am Ende den Unterschied – Suben siegte in einem Duell auf Augenhöhe mit 1:0 in Hartkirchen.

Hartkirchen dominiert in Anfangsphase – Suben kommt stärker ins Spiel und geht in Front

Rund 100 Besucher fanden am Sonntagnachmittag den Weg in die Arthofer Arena nach Hartkirchen, um dieses Spiel zu verfolgen. Als die Partie von Schiedsrichter Zöchbauer eröffnet wurde, fanden zunächst die Hausherren aus Hartkirchen besser in das Spiel und fanden in den ersten rund zwanzig Minuten auch zwei gefährliche Torchancen vor. Danach jedoch fanden auch die Subener ins Spiel und gingen nach einer halben Stunde auch in Front. Die Heim-Elf kam nach einem Spielzug der Schmidseder-Truppe nicht an den Ball, das runde Leder landete schließlich bei Vojtech Gajecky, der per Schussball das 1:0 markierte. Mit diesem Zwischenstand ging es nach 45 Minuten auch in die Kabinen.

Chancen auf beiden Seiten in Spielabschnitt zwei

Nach Wiederbeginn des Unparteiischen fanden beide Seiten die ein oder andere Chance vor. Vor allem die Gäste kamen immer wieder zu guten Aktionen, David Hofer, der Schlussmann der Hartkirchner hielt das Heimteam im Spiel. Zu einem Ausgleichstreffer kam es am Ende aber nicht mehr, weshalb Suben am Ende einen knappen 0:1-Auswärtserfolg in Hartkirchen bei der Megyeri-Elf feierte.

Nächster Prüfstein für den UFC Raika Hartkirchen ist die Union Stroheim (Samstag, 15:30 Uhr). Die Union Suben misst sich am selben Tag mit SPG St. Marienkirchen / Wallern 1b/c (16:30 Uhr).

Stimme zum Spiel:

Ing. Simon Aichinger, Sportlicher Leiter UFC Raika Hartkirchen:

„Wir sind gut in das Spiel gestartet, die ersten 20-25 Spielminuten haben wir das Spiel dominiert und auch zwei gefährliche Tormöglichkeiten vorgefunden, wo wir eigentlich in Führung gehen hätten müssen. Dann hatte auch Suben einige gute Chancen, unser Torhüter (Anm.: David Hofer) konnte aber immer stark parieren. Er war auch unser bester Mann am Feld. In der zweiten Halbzeit haben wir es dann einfach nicht zusammengebracht, das 1:1 zu erzielen. Teilweise war auch etwas unglücklich, so ist es nun mal. Größtenteils war das Geschehen auf Augenhöhe.“

