2:3-Auswärtssieg! SV Freinberg egalisiert zwei Rückstände und gewinnt bei Union St. Aegidi

In der 2. Klasse West-Nord kam es am Ostermontag zum Duell zwischen der Union St. Aegidi und dem SV Freinberg. Während Freinberg noch um den Aufstieg kämpft, liegen die Gelb-Schwarzen abgeschlagen im unteren Tabellenviertel. Am vergangenen Spieltag reichte es beim Remis gegen St. Marienkirchen/Wallern 1b/c nur für einen Punkt, Aegidi verlor in Agatha klar mit 2:6. Im Hinspiel gab es ein 3:3-Unentschieden, auch diesmal sprach die Ausgangslage klar für den SV Freinberg. In dieser Partie gab es Tore am laufenden Band - am Ende schaute ein 3:2-Sieg zugunsten der Gäste hervor.

Außenseiter Aegidi geht kurz vor Pause durch Varga in Front

Rund 140 Besucher verfolgten diese Begegnung in der Baunti-Arena in St. Aegidi, wo die Freinberger den besseren Start in das Spiel erwischten, ihre Tormöglichkeiten aber noch ausließen. So gingen schließlich die Heimischen mit dem ersten wirklich gefährlichen Angriff mit 1:0 in Führung: Mihaly Varga traf nach einer schönen Einzelaktion mit einem Abschluss in die Ecke für die Union St. Aegidi (40.). Ein Tor auf Seiten der Gastgeber machte zur Pause damit auch den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Freinberg holt zwei Rückstände in Durchgang zwei auf

In der 54. Minute brachte Marek Kramsky den Ball im Tornetz von St. Aegidi durch einen direkt verwandelten Freistoß unter. Der Treffer zum 2:1 praktisch im Gegenzug sicherte der Union St. Aegidi nicht nur die erneute Führung – es war auch bereits der zweite von Varga in diesem Spiel, der einen weiten Freistoß im Kasten unterbrachte (56.).

Doch Freinberg bleib dran, die Chancen waren bei den Schmid-Schützlingen schließlich ja auch vorhanden: David Cerveny witterte seine Chance und schoss den Ball nach einem Konter zum 2:2 für Freinberg ein (68.). Mit dem 3:2 sicherte Kramsky dem SV Freinberg nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer - Doppelpack (71.), nachdem er einen Foulelfmeter souverän in die Ecke verwandelt hatte. Die 2:3-Heimniederlage von St. Aegidi war Realität, als der Schiedsrichter die Partie letztendlich nach 90 Minuten abpfiff.

Das nächste Mal ist St. Aegidi am 07.04.2024 gefordert, wenn man bei der Union Suben antritt. Am 07.04.2024 empfängt der SV Freinberg in der nächsten Partie die Union Raika Enzenkirchen.

Da die Union St. Aegidi insgesamt nur vier Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Negativtrend der vergangenen Spiele hat sich für St. Aegidi auch auf die Situation im Klassement ausgewirkt. Gegenwärtig findet sich die Union St. Aegidi auf Rang elf wieder. Der Erfolg für Freinberg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Freinberg liegt nun auf Platz zwei. Die Saison des SV Freinberg verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, vier Remis und nur zwei Niederlagen klar belegt. Freinberg ist seit vier Spielen unbezwungen.

Stimme zum Spiel

Alexander Lang, Sportlicher Leiter SV Freinberg:

„Wir hatten chancenmäßig das klare Übergewicht, sind mit der ersten Chance von St. Aegidi dann allerdings in Rückstand geraten. Uns war bewusst, dass wir in der zweiten Halbzeit unsere Chancen verwerten müssen und machen dann auch das 1:1, bekommen im Gegenzug aber gleich wieder den Gegentreffer. Doch wir haben nicht aufgegeben und schlussendlich auch nicht unverdient gewonnen.“

2. Klasse West-Nord: Union St. Aegidi – SV Freinberg, 2:3 (1:0)

71 Marek Kramsky 2:3

68 David Cerveny 2:2

56 Mihaly Varga 2:1

54 Marek Kramsky 1:1

40 Mihaly Varga 1:0

