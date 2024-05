5:0-Auswärtssieg! Union Eggerding lässt in St. Aegidi nichts anbrennen

Details Sonntag, 05. Mai 2024 18:15

Am 21. Spieltag der 2. Klasse West-Nord erlebte die Sportunion St. Aegidi eine deutliche Niederlage gegen die Gäste der Union Eggerding. Mit einem fulminanten 5:0 setzte sich die Sommer-Elf durch und zeigte eine beeindruckende Leistung, die ihr drei wichtige Punkte sicherte. Die in der Fremde in dieser Saison noch ungeschlagenen Eggerdinger wahrten mit dem sechsten Auswärtssieg ihre Aufstiegschance. Die Kicker aus St. Aegidi hingegen kommen 2024 nicht vom Fleck und mussten im achten Rückrundenspiel die siebente Niederlage einstecken.

Favorit mit früher Führung und kontinuierlichem Druck

Das Match begann mit hohem Tempo, wobei der Aufstiegsaspirant von Anfang an den Ton angab. Bereits in der 12. Minute gingen die Gäste durch einen herrlichen Treffer von Sven Danninger in Führung. Nach einer Hereingabe von Bernhard Bachmaier nahm Danninger den Ball direkt und versenkte die Kugel im rechten Eck – ein frühes Signal, das die Richtung des Spiels vorgab. Nach dem frühen Rückstand konnte St. Aegidi zunächst keine signifikante Antwort liefern. Im Gegenteil, die Eggerdinger bauten ihren Vorsprung in der 33. Minute durch Tobias Schmidleitner aus, der nach einer Ecke von Fabian Dullinger per Kopf traf. Mit einem 0:2 Rückstand ging es für die St. Aegidinger in die Halbzeitpause.

Eggerding lässt nicht locker

Nach der Pause knüpften die Gäste nahtlos an die erste Halbzeit an. Die Gastgeber kamen kaum zu Entlastungsangriffen, während Eggerding weiterhin das Spiel kontrollierte. In der 55. Minute erhöhte Florian Wetzlmair auf 0:3, nachdem die Hausherren einen Eckball nicht klären konnte und Wetzlmair das Leder aus der Drehung im Netz unterbrachte. Die Entscheidung fiel spätestens in der 65. Minute, als Daniel Aigner nach einer Einzelleistung mit einem Flachschuss in die linke Ecke zum 0:4 traf. St. Aegidi zeigte sich über das gesamte Spiel hinweg kaum gefährlich und konnte dem Druck der Eggerdinger nicht standhalten. In der Schlussminute setzte Danninger mit seinem zweiten Treffer des Tages den Schlusspunkt zum 0:5. Nach einem hohen Ball war Danninger durch die Verteidigung gebrochen und schob das Spielgerät gekonnt in die rechte Ecke ein.

Die Sommer-Elf feierte somit einen klaren und verdienten Auswärtssieg gegen Union St. Aegidi, der die Dominanz der Gäste in dieser Begegnung unterstrich. Mit diesem "Dreier" untermauerte die Union Eggerding ihre Aufstiegsambitionen.



Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Julian Biereder erstellt.

