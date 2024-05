Dank Dantler-Doppelpack: Union Eggerding mit wichtigen drei Punkten gegen Union Enzenkirchen

Details Sonntag, 12. Mai 2024 19:12

In einem packenden und hoch spannenden Fußballnachmittag in der 2. Klasse West-Nord setzte sich die Union Eggerding mit einem soliden 2:0-Heimsieg gegen Union Enzenkirchen durch. Vor heimischer Kulisse zeigten die Schwarz-Weißen eine starke Leistung und konnten dank eines Doppelpacks von Jakob Dantler die drei Punkte in Eggerding behalten. Damit übernimmt man wieder die Tabellenführung.

Spannende erste Halbzeit ohne Tore

Beide Teams starteten energisch in das Spiel. Schon in den ersten Minuten wurde klar, dass die Zuschauer ein spannendes Match erwarten durften. Trotz guter Chancen auf beiden Seiten blieb das erste Tor jedoch aus. Die Eggerdinger hatten in der 9. Minute durch Jakob Dantler eine große Chance, aber der Ball verfehlte knapp das Ziel. Enzenkirchen antwortete in der 22. Minute mit einer großen Möglichkeit durch Jakub Sedivy, doch der Eggerdinger Torhüter Manuel Pucher hielt bravourös. Der Rest der ersten Halbzeit war geprägt von einem intensiven Mittelfeldkampf, ohne dass weitere klare Torchancen entstanden.

Eggerding gewinnt dank Dantlers Doppelpack

Nach der Pause änderte sich das Bild, in der 49. Minute brach Jakob Dantler den Bann für die Schwarz-Weißen. Nach einer starken Vorarbeit von Fabian Dullinger traf er zur 1:0-Führung. Dieser Treffer gab Eggerding sichtlich Auftrieb, und die Mannschaft drängte auf das zweite Tor. In der 73. Minute war es erneut Dantler, der nach einer präzisen Hereingabe von Fabian Dullinger den Ball im Netz unterbrachte und somit seinen Doppelpack schnürte. Die Defensive der Schwarz-Weißen stand in der Schlussphase sicher und ließ nichts mehr zu. Die Heimmannschaft hatte sogar Chancen, das Ergebnis weiter zu erhöhen, doch das dritte Tor blieb ihnen verwehrt. Die Partie endete schließlich mit einem verdienten 2:0-Sieg für Union Eggerding, die damit wichtige Punkte im Kampf um die Aufstiegsplätze sammeln.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Julian Biereder erstellt.

