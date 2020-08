Union Prambachkirchen weiter in der Siegerspur

Details Montag, 24. August 2020 13:10

Die Union Raiffeisen Prambachkirchen fügte der Union Eggerding am Sonntag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 3:1. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Prambachkirchen die Nase vorn.

Gleich in der ersten Minute wird es laut, die Heimischen reklamieren auf Elfmeter, bekommen diesen aber nicht zugesprochen. Sechs Minuten später gibt es dann doch einen Strafstoß. Richard Öberseder nimmt sich der Sache an und verwandelt den ruhenden Ball. Jetzt erst recht, dachte sich Rene Weidinger, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich per Kopf parat hatte (9.). Nach den beiden Toren ergeben sich weitere Chancen und die Partie wird immer intensiver. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Eggerding kommt zu Möglichkeiten, Simon Sensenberger verwehrt den Gästen jedoch einen weiteren Treffer. Die Union Raiffeisen Prambachkirchen stellte mit dem 2:1 in der 55. Minute die Weichen auf Sieg. Torschütze Jürgen Erlinger setzt bei einem Abpraller nach und schiebt die Kugel über die Linie. Die Gastgeber führten schließlich das 3:1 herbei (62.) und wieder ist Erlinger der Torschütze, diesesmal benutzt er aber den Kopf. Am Schluss fuhr Prambachkirchen gegen die Union Eggerding auf eigenem Platz einen 3:1-Sieg ein.

Nach diesem Erfolg steht die Union Raiffeisen Prambachkirchen auf dem dritten Platz der 2. Klasse West-Nord.

Mit drei Punkten auf der Habenseite steht Eggerding derzeit auf dem neunten Rang.

2. Klasse West-Nord: Union Raiffeisen Prambachkirchen – Union Eggerding, 3:1 (1:1)

