Schardenberg hält die Distanz auf Prambachkirchen

Details Montag, 12. Oktober 2020 11:10

Jeweils einen Punkt holten die Union Raiffeisen Prambachkirchen und die Union Steinbrunn Schardenberg an diesem Sonntag. Ein 2:2-Unentschieden war das Ergebnis dieser Begegnung. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Die Union Schardenberg geriet in der siebten Minute ins Hintertreffen, da Richard Öberseder ins Schwarze traf. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Jonas Josef Kohlbauer per Volley den Ausgleich (11.). Beide Mannschaften hatten noch Chancen in Führung zu gehen, jedoch konnte keiner die Möglichkeiten in Zählbares ummünzen. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Ebenso ausgeglichen wie Hälfte eins

Florian Schabetsberger versenkte die Kugel zum 2:1 (63.). Mit seinem Treffer aus der 90. Minute bewahrte Christoph Glas seine Mannschaft vor der Niederlage und machte kurz vor dem Abpfiff das Remis perfekt. Schließlich gingen Prambachkirchen und Schardenberg mit einer Punkteteilung auseinander.

Sechs Spiele ist es her, dass die Union Raiffeisen Prambachkirchen zuletzt eine Niederlage kassierte.

In den letzten fünf Spielen ließ sich die Union Steinbrunn Schardenberg selten stoppen, vier Siege und ein Remis stehen in der jüngsten Bilanz. Mit diesem Unentschieden verpasste der Tabellenprimus die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.

2. Klasse West-Nord: Union Raiffeisen Prambachkirchen – Union Steinbrunn Schardenberg, 2:2 (1:1)

7 Richard Oeberseder 1:0

11 Jonas Josef Kohlbauer 1:1

63 Florian Schabetsberger 2:1

90 Christoph Glas 2:2