Prambachkirchen weiter auf Aufstiegskurs - nach 2:0 bei Suben

Details Montag, 28. März 2022 19:39

Mit einem 2:0-Auswärtssieg bei Union Suben bleibt Union Raiffeisen Prambachkirchen weiterin souveräner Tabellenführer der 2. Klasse West-Nord.

Der Unparteiische Karl Haimbuchner setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Said Cetin brach für die Union Raiffeisen Prambachkirchen den Bann und markierte in der 72. Minute die Führung. Union Suben geriet deutlicher in Rückstand, als die Gäste aus Prambachkirchen auf 2:0 erhöhte (78.). Letzten Endes holte die Union Raiffeisen Prambachkirchen gegen die Union Suben drei Zähler.

Suben rutscht zurück

Union Suben muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit 20 ergatterten Punkten stehen die Gastgeber auf Tabellenplatz acht. Die Union Suben verbuchte insgesamt sechs Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen.

Union Raiffeisen Prambachkirchen hingegen ist nach dem Erfolg weiter Tabellenführer. Mit nur zehn Gegentoren hat der Gast die beste Defensive der 2. Klasse West-Nord. Union Raiffeisen Prambachkirchen bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat die Union Raiffeisen Prambachkirchen elf Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto.

Mit insgesamt 35 Zählern befindet sich Union Raiffeisen Prambachkirchen voll in der Spur. Die Formkurve von Union Suben dagegen zeigt nach unten.

Am Sonntag muss die Union Suben beim TSV Aurolzmünster ran, zeitgleich wird die Union Raiffeisen Prambachkirchen vom ATSV HandyShop Schärding in Empfang genommen.

2. Klasse West-Nord: Union Suben – Union Raiffeisen Prambachkirchen, 0:2 (0:0)

78 Richard Oeberseder 0:2

72 Said Cetin 0:1