Michaelnbach am Boden - 1:5 bei Enzenkirchen

Details Montag, 11. April 2022 19:31

Mit 1:5 verlor die Union Michaelnbach am vergangenen Sonntag deutlich gegen die Union Raika Enzenkirchen. Auf dem Papier ging Enzenkirchen als Favorit ins Spiel gegen Michaelnbach – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel war in einem 1:1-Remis geendet und damit ohne einen Sieger geblieben.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Union Michaelnbach bereits in Front. David Diermaier markierte in der zweiten Minute die Führung. Lange währte die Freude der Gäste nicht, denn schon in der fünften Minute schoss Timo Soldan den Ausgleichstreffer für die Union Raika Enzenkirchen. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Fabian Lang in der 17. Minute. Union Michaelnbach glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Unparteiische beide Teams mit der knappen Führung für die Union Enzenkirchen in die Kabinen. Lang schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (64.). Für ruhige Verhältnisse sorgte Ralph Parzer, als er das 4:1 für Union Raika Enzenkirchen besorgte (79.). Peter Husar gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den Gastgeber (87.). Am Ende kam die Union Raika Enzenkirchen gegen die Union Michaelnbach zu einem verdienten Sieg.

Tabellensituation unverändert

Die Union Raika Enzenkirchen bessert ihre eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt zwei Siege, ein Unentschieden und 13 Pleiten.

Mit nur sieben Treffern stellt der Tabellenletzte den harmlosesten Angriff der 2. Klasse West-Nord. Die Saison neigt sich dem Ende entgegen und die Union Michaelnbach hat noch keinen einzigen Sieg auf dem Konto. Die Misere von Michaelnbach hält an. Insgesamt kassierte die Union Michaelnbach nun schon vier Niederlagen am Stück.

Nach der klaren Niederlage gegen Union Raika Enzenkirchen ist Union Michaelnbach weiter das defensivschwächste Team der 2. Klasse West-Nord. Die Union Raika Enzenkirchen bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem zwölften Platz. Nach der empfindlichen Schlappe steckt die Union Michaelnbach weiter im Schlamassel.

Am 24.04.2022 empfängt die Union Raika Enzenkirchen in der nächsten Partie den ATSV HandyShop Schärding. Das nächste Mal ist Union Michaelnbach am 18.04.2022 gefordert, wenn die SV Grieskirchen Juniors zu Gast sind.

2. Klasse West-Nord: Union Raika Enzenkirchen – Union Michaelnbach, 5:1 (2:1)

87 Peter Husar 5:1

79 Ralph Parzer 4:1

64 Fabian Lang 3:1

17 Fabian Lang 2:1

5 Timo Soldan 1:1

2 David Diermaier 0:1