Prambachkirchen auf Aufstiegskurs - nach 4:1 bei Aurolzmünster

Details Montag, 11. April 2022 19:28

Union Raiffeisen Prambachkirchen erreichte einen deutlichen 4:1-Erfolg gegen TSV Aurolzmünster. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Im Hinspiel hatte sich der TSV Aurolzmünster als keine große Hürde erwiesen und mit 0:5 verloren.

Die Heimmannschaft geriet in der 38. Minute ins Hintertreffen. Die Union Raiffeisen Prambachkirchen hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen. Der Gast markierte das 2:0 (68.). Thomas Fellner versenkte den Ball in der 72. Minute im Netz des Tabellenführers. Union Raiffeisen Prambachkirchen führte schließlich das 3:1 herbei (85.). Erneut traf Union Raiffeisen Prambachkirchen und stellte den Spielstand damit auf 4:1 (86.). Schließlich sprang für die Union Raiffeisen Prambachkirchen gegen TSV Aurolzmünster ein Dreier heraus.

Unveränderte Tabellensituation

Der TSV Aurolzmünster muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation immens. In der Verteidigung des TSV Aurolzmünster stimmt es ganz und gar nicht: 42 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Nun musste sich TSV Aurolzmünster schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind.

Nach 15 Spieltagen und nur einer Niederlage stehen für Union Raiffeisen Prambachkirchen 38 Zähler zu Buche. Mit nur 16 Gegentoren hat die Union Raiffeisen Prambachkirchen die beste Defensive der 2. Klasse West-Nord.

Der TSV Aurolzmünster steckt nach acht Partien ohne Sieg im Schlamassel, während Union Raiffeisen Prambachkirchen mit aktuell 38 Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Das nächste Mal ist TSV Aurolzmünster am 18.04.2022 gefordert, wenn man bei der Union St. Aegidi antritt.

2. Klasse West-Nord: TSV Aurolzmünster – Union Raiffeisen Prambachkirchen, 1:4 (0:1)

86 Juergen Erlinger 1:4

85 Richard Oeberseder 1:3

72 Thomas Fellner 1:2

68 Richard Oeberseder 0:2

38 Richard Oeberseder 0:1