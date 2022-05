Wesenufer gewährt Ehrentreffer - 5:1 gegen Enzenkirchen

Details Montag, 02. Mai 2022 11:23

Die Union Raika Enzenkirchen steckte vor 104 Zuschauern gegen die Union Wesenufer eine deutliche 1:5-Niederlage ein.

Die Union Raika Enzenkirchen geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Patrick Dopler das 1:0 für sein Team aus Wesenufer erzielte. Dugaxhin Zeka versenkte die Kugel zum 2:0 für die Union Wesenufer (31.). Mit der Führung für Union Wesenufer ging es in die Halbzeitpause. Mit dem 3:0 durch Dominik Dolezal schien die Partie bereits in der 57. Minute mit der Union Wesenufer einen sicheren Sieger zu haben. Petr Le gelang ein Doppelpack (60./76.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. In der Schlussphase gelang Peter Husar noch der Ehrentreffer für seine Mannschaft aus Enzenkirchen (77.). Am Ende kam Union Wesenufer gegen die Gäste zu einem verdienten Sieg.

Durch den Erfolg rückte die Union Wesenufer auf die siebte Position der 2. Klasse West-Nord vor. Acht Siege, vier Remis und fünf Niederlagen hat Union Wesenufer derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über die Union Raika Enzenkirchen ist die Union Wesenufer weiter im Aufwind.

Die Union Raika Enzenkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Union Raika Enzenkirchen holte auswärts bisher nur vier Zähler. Nach der empfindlichen Schlappe steckt die Union Raika Enzenkirchen weiter im Schlamassel. Die Ausbeute der Offensive ist bei der Union Raika Enzenkirchen verbesserungswürdig, was man an den erst 20 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Enzenkirchen musste sich nun schon 14-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da die Union Raika Enzenkirchen insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Die Union Raika Enzenkirchen baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus. Man steht weiterin auf dem zwölften Rang.

Am nächsten Sonntag (17:00 Uhr) reist Union Wesenufer zu den SV Grieskirchen Juniors, gleichzeitig begrüßt Union Raika Enzenkirchen die Union Steinbrunn Schardenberg auf heimischer Anlage.

2. Klasse West-Nord: Union Wesenufer – Union Raika Enzenkirchen, 5:1 (2:0)

77 Peter Husar 5:1

76 Petr Le 5:0

60 Petr Le 4:0

57 Dominik Dolezal 3:0

31 Dugaxhin Zeka 2:0

10 Patrick Dopler 1:0