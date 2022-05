Nullnummer in Schärding

Details Sonntag, 01. Mai 2022 09:54

Am 20. Spieltag der 2. Klasse West-Nord empfing der ATSV HandyShop Schärding die SV Grieskirchen Juniors. Im Duell zwischen dem Tabellendritten und dem Fünftplatzierten ging es für beide Mannschaften um wichtige Punkte im Aufstiegskampf. Nach vier Rückrundensiegen am Stück musste die Heimelf von Trainer Peter Dornetshumer am vergangenen Wochenende in Enzenkirchen gegen einen Nachzüglicher eine bittere Niederlager einstecken. Das zweite Team des OÖ-Ligisten hingegen reiste nach zwei Siegen in Folge mit breiter Brust in den OVB Sportpark. Nach einer 0:3-Pleite im Hinspiel gelang den Juniors auch am Samstagnachmittag kein Treffer, die Jung-Kicker von Coach Josef Madlmayr erreichten aber zumindest in 0:0-Remis und nahmen einern Punkt mit auf den Heimweg.

Kozselka kann zwei Chancen nicht nutzen

Nach den Erfolgen in den vergangenen Wochen gingen die jungen Gäste engagiert ans Werk und waren bemüht, ihre Siegesserie fortzusetzen, der Madlmayr-Elf war jedoch eine gewisse Nervosität anzumerken, zudem konnten die Juniors nur selten Torgefahr erzeugen. Nach der Pleite in der Vorwoche musste der ATSV auf den gesperrten Attila Soos sowie den frisch operierten Michael Jobst verzichten. Aufgrund der Personalprobleme kamen bei den Hausherren drei angeschlagene Akteure zum Einsatz. Dennoch erarbeiteten sich die Schärdinger ein optisches Übergewicht und starteten ab und an auch gefährliche Angriffe, bei zwei guten Chancen fand Adam Kozselka jedoch im exzellenten Gästegoalie Huso Cajtinovic seinen Meister. Somit ging es nach 45 Minuten torlos in die Pause.

Juniors-Keeper Cajtinovic hält für Gäste Punkt fest

Nach dem Wiederanpfiff von Schiedsrichter Kaltenberger bekamen die Zuschauer ein ähnliches Bild zu sehen. Die Heimischen verzeichneten mehr Spielanteile und ein Chancenplus, konnten daraus aber auch in Durchgang zwei kein Kapital schlagen. In Minute 65 musste der ATSV den nächsten Rückschlag verkraften, als "Sechser" Janik Krautzer aufgrund von Problemen mit der Achillessehne den Platz verlassen und durch Patrick Berger ersetzt werden musste. Dennoch suchte die Dornetshumer-Elf in der restlichen Spielzeit die Entscheidung, aber Juniors-Keeper Cajtinovic war in diesem Tag nicht zu bezwingen und machte in der Schlussphase zwei Chancen von Gergö Nagy zunichte. Somit warteten die Besucher bis zum Schluss vergeblich auf einen Treffer, wurden mit einem torlosen Unentschieden die Punkte geteilt.

Daniel Jobst, Sportlicher Leiter ATSV Schärding:

"Wir haben derzeit nicht nur mit Verletzungen bzw. Ausfällen, sondern auch mit einer Torflaute zu kämpfen. Auch wenn ein Sieg leicht möglich und ungemein wichtig gewesen wäre, nehmen wir den einen Punkt mit und haben mit dem Remis zumindest einen Konkurrenten auf Distanz gehalten. Das ändert aber nichts daran, dass wir so rasch wie möglich in der Tabelle wieder voll anschreiben sollten und streben demnach am nächsten Sonntag, im Sechs-Punkte-Spiel in St. Agatha ein positives Ergebnis an".