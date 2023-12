SV Mauerkirchen ist überzeugt, dass Anschluss an Mittelfeld gelingen kann!

Details Freitag, 15. Dezember 2023 12:39

Auch der SV Litz Mauerkirchen hat im Sommer die Liga wechseln müssen: „Die Spieler haben es zum Teil nicht gut aufgefasst, weil knackige Derbys werggefallen sind. Von Vorstandsseite haben wir es als neue Chance gesehen“, beschreibt der Sportliche Leiter Wolfgang Baumgartner die Gefühlslage im Verein. Nachdem in der 2. Klasse Süd-West der 9. Platz erobert wurde, steht Mauerkirchen zur Winterpause auf dem Vorletzten Rang der 2. Klasse West.

Nur zwei Siege im Herbst

Die Zielsetzung gestaltet sich in einer neuen Liga immer schwierig, wie der Sportliche Leiter erzählt: „Wir haben nicht viel auf die anderen Mannschaften geschaut, sondern auf uns konzentriert. Nichtsdestotrotz hätten wir schon geglaubt, dass wir im Mittelfeld mitmischen können. Die Erwartungshaltung war höher“. Der Saisonauftakt verlief auch nach Maß mit einem 1:0 Heimsieg über Lohnsburg, dass dieser nicht allzu viel Wert war, zeigt sowohl der weitere Saisonverlauf als auch die Tabellenplatzierung der beiden Mannschaften aktuell. In den restlichen elf Spielen der Hinserie konnten lediglich ein Sieg und zwei Unentschieden das Punktekonto aufpolieren.

Trainerwechsel und der Grund für die Leistungen

Mitte September zog Mauerkirchen bereits die Reißleine und wechselte den Trainer: „Wir hatten das Gefühl, dass er die Mannschaft nicht mehr erreicht, und wollten einen neuen Impuls setzen“, so Baumgartner. Auf Horst Wintersteiger folgte das Duo Gerald Hofer und Günther Haller, die fortan Mauerkirchen betreuten. Für den Sportlichen Leiter gibt es einen Hauptgrund für die durchwachsenen Ergebnisse: „Das große Problem ist die Kraft. In fast jedem Spiel gehen uns spätestens Mitte der zweiten Hälfte die Kräfte aus und dann laufen wir nur mehr hinterher“. Das führt auch dazu, dass Mauerkirchen sowohl die harmloseste Offensive als auch die anfälligste Defensive der Liga stellen.

Kaum personelle Veränderungen

Im Sommer konnte die Mannschaft weitestgehend zusammengehalten werden. Mit Shobu Yoshida hat ein wichtiger Spieler Mauerkirchen zwar verlassen, mit Drazen Vlasic kam dafür ein guter Stürmer zur Mannschaft. Jetzt im Winter wird es keine großen Veränderungen geben, wie Baumgartner bestätigt: „Wir haben weder Zugänge noch Abgänge geplant. Christian Fröschl haben wir reaktiviert“.

Vorbereitung soll Weg für positiveres Frühjahr ebnen

Mitte Jänner beginnt die Vorbereitung: „Der Trainer hat versprochen, dass es knackig wird, damit sollte auch das Kraftthema vom Tisch sein“, sagt der Sportliche Leiter. Ende Februar wird ein Trainingslager in Faak am See abgehalten, wo 27 Spieler teilnehmen werden: „Das ist auch nicht selbstverständlich bei der Tabellensituation“, so Baumgartner. In den kommenden Wochen wird also hart gearbeitet, damit die Rückrunde erfolgreicher verläuft. Intern ist man laut Baumgartner positiv gestimmt: „Der Zusammenhalt und die Stimmung sind top, das müssen wir jetzt in Punkte umwälzen. Wenn die Spieler in der Vorbereitung gut mitziehen, sind wir überzeugt, dass der Anschluss ans Mittelfeld funktionieren kann“.

