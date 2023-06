Nach Kantersieg: TSV Aurolzmünster ist frischgebackener Meister

Details Mittwoch, 07. Juni 2023 16:30

In der vergangenen Saison 2021/22 war der TSV Aurolzmünster in der 2. Klasse West-Nord noch im unteren Tabellenviertel platziert. Dort konnten die Blau-Weißen aus 24 Spielen gerade einmal 20 Punkte holen und belegten damit den 11. Tabellenplatz. Seit dieser Spielzeit ist man nun aber in der 2. Klasse West unterwegs und dort gab es für die Elf von Trainer Sebastian Zinnöcker wesentlich öfter Erfolge zu feiern: In den bisherigen 24 Duellen musste sich Aurolzmünster nur ein einziges Mal geschlagen geben, weshalb man nun – zwei Runden vor Schluss – den Meistertitel fixieren konnte. Ligaportal.at sprach mit Stefan Regl, dem Obmann des Meisters.

Nach Ligawechsel wird eine erfolgreiche Saison mit Meisertitel gekrönt

Nur eine Saisonniederlage und drei Unentschieden musste die Zinnöcker-Elf in der laufenden Spielzeit mitnehmen. Ganze 20 Mal konnte man den Platz als Sieger verlassen. Somit steht man jetzt zwei Runden vor Schluss auf dem ersten Rang und kann von Verfolger Pattigham/Pramet nicht mehr verdrängt werden. Diese patzten am Sonntagnachmittag gegen Riegerting, weshalb es in Aurolzmünster schon verfrüht zu den Feierlichkeiten kam. „Nach den Schwierigkeiten in der anderen Liga war diese Saison sehr positiv. Die Jungs haben bei den schwierigen Spielen (Anm.: Pattigham und Ampflwang), was ja schlussendlich enorm wichtig ist, Charakter gezeigt und einfach die richtige Performance am Platz gebracht. Von dem her war es eine sehr, sehr passable Leistung“, sagt der Obmann.

Offizielle Meisterfeier nach Spiel gegen Neuhofen

Der Tabellenzweite, Pattigham/Pramet verlor am Sonntagnachmittag ja das Spiel gegen Riegerting, und weil Aurolzmünster gewann, wurden die Blau-Weißen nun am Sonntag bereits zum Meister gekrönt. Stefan Regl: „Nachdem wir am Sonntag ja bereits überraschend zum Meister gekrönt worden sind, haben wir den Meistertitel am Sonntag gebührend gefeiert. Kommenden Mittwoch, im Heimspiel gegen Neuhofen, steigt dann die offizielle Feier mit Medaillenübergabe.“

Kaderplanungen laufen – keine Abgänge

In der neuen Saison streben die Aurolzmünsterer einen Platz in der Mitte der Tabelle an: „Wir wollen den Kader erweitern, da muss ich Sebastian und unserem gesamten Trainerstab großes Lob aussprechen, weil die das gesamte Jahr über mit den Jungs hervorragende Arbeit geleistet haben. Die Mannschaft hat sich in vielen Belangen weiterentwickelt. Das Ziel ist, dass wir auch in der 1. Klasse gut mitspielen und einen Platz im Tabellenmittelfeld festigen, das sollte auch die Kaderstärke zulassen. Wir werden sehen, was die Wechselperiode so mit sich bringt, Abgänge gibt es jedenfalls keine. In unserer jungen Truppe hat es sich jeder verdient, dass er Kampfmannschaft spielt“, so Regl.

