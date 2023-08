Nach Siegesserie und Trainerwechsel, Zuversicht in Lohnsburg

Details Dienstag, 08. August 2023 12:59

In den vergangenen Jahren hatte der FC Union Lohnsburg mit einer Durststrecke zu kämpfen, musste sich im letzten Sommer von der 1. Klasse verabschieden und den Gang in die 2. Klasse West antreten. Auch einen Stock tiefer taten sich die Innviertler zunächst schwer und ergatterten im Herbst nur elf Punkte. Nach dem Ende der Amtszeit von Trainer Michael Ness zeigte unter der intermistischen Leitung durch Christoph Hammerer und Sportchef Tobias Streif der Pfeil nach oben. Die Lohnsburger sammelten im Frühjahrt immerhin 18 Zähler, präsentierten sich auf der Zielgeraden von ihrer besten Seite, feierten in den letzten vier Spielen ebenso viele Siege und beendeten die Saison am zehnten Rang.

"Können uns an eine derartige Siegesserie fast nicht mehr erinnern"

"Im Frühjahr war eine deutliche Steigerung zu erkennen, haben sich Umstellungen bzw. taktischen Veränderungen bezahlt gemacht. Am Schluss ist es dann sensationell gelaufen und können uns an eine derartige Siegesserie fast nicht mehr erinnern", erklärt der Sportchef. Der letztjährige Absteiger feierte vor heimischer Kulisse vier Siege und fuhr in der Fremde sogar fünf "Dreier" ein. Während immerhin sechs Teams mehr Gegentore kassierten, durften lediglich zwei Mannschaften weniger Treffer bejubeln. "Sieht man vom tollen Endspurt ab, hatten wir in der Offensive über weite Strecken mit Problemen zu kämpfen. Vor allem am Ende der Saison hat es hinten aber ausgezeichnet funktioniert und haben in den letzten vier Partien drei Mal Zu-Null gespielt", so Streif. "Nach einigen mageren Jahren zeigt der Pfeil wieder in die richtige Richtung, ist die Freude über das ansprechende Frühjahr bzw. die abschließende Siegesserie riesengroß".

Neo-Trainer und neuer Stürmer

Seit wenigen Wochen schwingt am Kobernaußerwald mit Marcel Lettner ein Trainer das Zepter, der zuletzt in Oberwang und Zell/Moos erfolgreich tätig war. "Die Trainersuche hat einige Zeit in Anspruch genommen, sind dann aber fündig geworden und konnten mit Marcel Lettner einen Top-Coach verpflichten, der in Oberwang vorwiegend mit eigenen, jungen Spielern erfolgreich tätig war", ist Tobias Streif felsenfest davon überzeugt, die richtige Wahl getroffen zu haben. Während kein einziger Spieler den FCU verlassen hat, steht mit Josef Linecker, der bei Landesliga-Aufsteiger Munderfing aktiv war, ein neuer Stürmer zur Verfügung. Josef Bernhofer (Hohenzell), Philipp Moschitz (Aurolzmünster) und Jonas Schwendtner (Neuhofen/I.-Nachwuchs) ergänzen den Kader. "Das Personal hat sich kaum verändert, mit Linecker konnten wir jedoch unsere Offensive erheblich verstärken", hofft der Sportchef, dass die Neuerwerbung jene Tore erzielt, die zuletzt nicht gemacht wurden.

Planmäßige Vorbereitung

Vor der Meisterschaftsgeneralprobe, am kommenden Freitag gegen Hofkirchen/Trattnach, bestritten die Innviertler bislang vier Testspiele: 3:2 gegen Straßwalchen 1b, 1:2 gegen Frankenburg, 1:8 gegen Geretsberg und 2:3 gegen die Reserve von Bezirksligist Hohenzell. "Unter dem neuen Trainer ist frischer Wind zu spüren. Lettner arbeitet akribisch und legt großen Wert auf eine entsprechende Physis. Die Vorbereitung ist bislang planmäßiug verlaufen und sind am richtigten Weg", so Streif.

"Richten in der Tabelle den Blick nach oben"

Im Auswärtsspiel gegen Mauerkirchen trifft die Lettner-Elf zum Saisonauftakt auf einen Liga-Neuling. "Unsere Liga hat sich einigermaßen verändert und treffen schon im ersten Mach auf eine neue Mannschaft", ortet der Sportchef ein Fragezeichen. "Grundsätzlich sehen wir der neuen Spielzeit zuversichtlich entgegen und wollen den Schwung von der Siegesserie am Ende der letzten Saison mitnehmen. Dennoch wird kein deklariertes Saisonziel ausgegeben, steht die Entwicklung der Mannschaft im Vordergrund. Nichtsdestotrotz ist eine Präsenz in der unteren Tabellenregion nicht unser Anspruch und richten den Blick nach oben".

