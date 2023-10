SV Mining/Mühlheim feiert nach Rückstand souveränen Heimsieg gegen Polling

Details Montag, 30. Oktober 2023 11:20

In der elften Runde der 2. Klasse West trafen unter anderem der SV Mining/Mühlheim und die Union Polling aufeinander. Die Hausherren aus Mining beziehungsweise Mühlheim standen im Vorfeld der Begegnung auf dem sechsten Tabellenplatz, hatten dabei 13 Punkte erobert. Ähnlich sah die Bilanz der Union Polling aus, die mit neun Zählern auf Rang neun hielt. Mining/Mühlheim sollte an jenem Sonntag aber den klar besseren Tag erwischen und den Gästen letztlich nicht den Hauch einer Chance lassen, Polling wurde mit einer Packung nach Hause geschickt.

Heimelf früh geschockt, nach Chancenwucher wurde aber mit dem Tore schießen begonnen

Die Elf aus Mining/Mühlheim war von Beginn darauf bedacht, das eigene Spiel aufzuziehen. Die Mannschaft von Trainer Michael Reichinger schien dabei gut voranzukommen, nach acht Minuten zappelte der Ball aber überraschend und entgegen der bisherigen Anfangsphase im Tor der Hausherren. Michael Gollhammer packte einen Kracher aus der Distanz aus und durfte über das frühe 1:0 der Pollinger jubeln.

Mining/Mühlheim ließ sich davon jedoch nicht aus der Fassung bringen. Die Mannschaft spielte unbeirrt und geordnet weiter. Nachdem man die eine oder andere Möglichkeit vergeben hatte, sollte es in der 36. Minute endlich klappen. Nach einem Eckball traf Simon Elender an der zweiten Stange mit einem Kopfball gegen die Laufrichtung des Pollinger Torhüters zum 1:1.

Polling konnte im weiteren Verlauf kaum noch Fuß fassen

Auch das 2:1 ließ nicht mehr lange auf sich warten, es sollte quasi mit dem Pausenpfiff fallen. Nach einem gut vorgetragenen Konter, welcher mit einem Querpass veredelt wurde, traf Kilian Scherfler zur erstmaligen Führung für Mining/Mühlheim an diesem Tag. In der zweiten Halbzeit machten die Hausherren dort weiter, wo sie vor dem Pausentee aufgehört hatten. Man war nun gewillt, für klare Verhältnisse zu sorgen und machte in der 50. Minute den ersten Schritt auf diesem Weg. Kilian Scherfler vollendete eine wunderschöne Kombination mit seinem Treffer zum 3:1.

Das 4:1 gelang schließlich wenig später Simon Elender bei einem Freistoß, hier sah der Tormann nicht allzu gut aus. Das fünfte Tor machte Mining aus einem Konter, Martin Fellhofer veredelte das schnelle Umschaltspiel mit seinem Treffer zum 5:1-Endstand.

Michael Reichinger, Trainer SV Mining/Mühlheim:

„Der Sieg war in dieser Höhe verdient, wir hatten das Spielgeschehen über weite Strecken im Griff. Wir haben durch einen Tausend-Guldenschuss ein Traumtor gegen uns bekommen, waren aber mit Abstand die bessere Mannschaft, haben dann noch ein paar Chancen vergeben, ehe wir den Ausgleich gemacht haben. Der Gegner war heute nur aus Standards beziehungsweise durch den vorhin genannten Schuss gefährlich, ansonsten nur wenig zwingend.“

